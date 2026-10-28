Starlink Маска теряет монополию: когда запустят альтернативные спутники

Проблемы со Starlink в Украине заставили Европу активнее искать альтернативы / © Associated Press

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Европейские компании активизировали поиск альтернатив спутниковой связи Starlink Илона Маска после ограничений в работе сервиса в Украине. Этот случай вызвал озабоченность среди чиновников в Европе и США, ведь временные перебои повлияли на использование украинскими военными беспилотников.

Об этом пишет Axios.

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Какие компании могут заменить Starlink

SpaceX, материнская компания Starlink, значительно опережает конкурентов на рынке спутниковой связи. По данным Американского института предпринимательства (AEI), у компании более 11 тысяч спутников. На втором месте — французский оператор спутниковой связи Eutelsat, в сети OneWeb которого работает более 600 спутников.

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Летом Starlink сообщила, что количество ее клиентов превысило 12 млн в более чем 160 странах и территориях. Такое преимущество SpaceX усложняет для европейских государств попытки снизить зависимость от компании Илона Маска.

Однако после проблем с доступом к Starlink в Украине неамериканские компании более активно предлагают свои решения.

На минувшей неделе финские компании ICEYE и Nokia объявили о договоренности с Министерством обороны Украины об изучении возможностей создания суверенной спутниковой связи.

Первые спутники внутри этой инициативы, как ожидается, запустят в 2028 году, сообщил Axios представитель ICEYE. По его словам, потребность в надежной спутниковой связи очевидна уже много лет, особенно в Европе.

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«Современная война доказала, что надежная связь — это вопрос национальной безопасности. Мы все должны полагаться на возможности, которые можем контролировать», — заявил президент Украины Владимир Зеленский во время объявления о сотрудничестве ICEYE и Nokia.

Почему возникли проблемы со Starlink в Украине

На минувшей неделе The Wall Street Journal сообщила, что Илон Маск приказал ограничить работу Starlink в Украине. Другие медиа писали о причастности Белого дома, однако президент США Дональд Трамп это отрицал.

24 октября Маск заявил, что Украина нарушила условия использования Starlink, применяя сервис для ударов беспилотниками по целям противника. По его словам, обнаруженную лазейку в правилах недавно закрыли.

На фоне ограничения доступа к Starlink акции французской компании Eutelsat выросли.

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Генеральный директор Eutelsat Жан-Франсуа Фаллашер на прошлой неделе заявил в интервью французскому телевидению, что услуги компании уже доступны в Украине и могут использоваться для работы беспилотников.

Он также пояснил, что решение о прекращении обслуживания определенной страны не может единолично принять генеральный директор. По его словам, такое решение должно рассматриваться советом директоров в соответствии с традиционной европейской моделью корпоративного управления.

Почему Европа стремится к независимости от американских технологий

Инцидент со Starlink свидетельствует о потере доверия не только к обязательствам США в сфере безопасности, но и к способности американских компаний бесперебойно оказывать критически важные услуги. Такую оценку высказала Ребекка Вассер, руководитель оборонного направления Bloomberg Economics, в комментарии Axios.

По ее прогнозу, Европа будет активнее развивать свои возможности спутниковой связи, чтобы не зависеть от решений частных компаний за пределами региона.

На важность этого вопроса обратил внимание и сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блументаль. В письме министру обороны США Питу Хегсету на прошлой неделе он подчеркнул, что спутниковая связь больше не является лишь вспомогательной функцией.

«События в Украине показывают, что единая точка контроля может быть использована против сил, которые от нее зависят», — написал сенатор.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, как Украина использует Starlink и Starshield для потребностей армии и противодействия российским дронам.

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