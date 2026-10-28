Будет ли Украина блокировать переговоры без Европы: Зеленский ответил

РФ против участия Европы в переговорах: Зеленский ответил, согласен ли это / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отказываться от трехсторонних переговоров с США и Россией, даже если европейские партнеры не будут присутствовать за переговорным столом. В то же время он подчеркнул, что без Европы невозможно обеспечить Украине полноценные гарантии безопасности и организовать послевоенное восстановление.

Об этом глава государства заявил на брифинге с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном, отвечая на вопросы журналистов по поводу предстоящей встречи представителей Украины, США и России.

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«Как я уже сказал, я уверен, что нам Европа нужна. Было принято, что это трехсторонняя встреча, но это не что-то новое, это не новый формат», — пояснил он.

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Зеленский напомнил, что ранее трехсторонний формат был заблокирован, сейчас его разблокировали.

Президент также напомнил, что в ходе предыдущих переговорных процессов Украина проводила встречи с европейскими советниками по национальной безопасности, в частности в форматах E3 и E4, с участием представителей Европейского Союза и НАТО.

В качестве примера он привел встречи в Осло, где, кроме представителей Украины и стран, принимавших переговоры, присутствовали советники по национальной безопасности четырех государств, а также представители НАТО и ЕС.

Россия не хочет видеть Европу за столом переговоров

Зеленский напомнил, что Россия традиционно выступает против участия европейских государств в переговорном процессе и стремится вести диалог исключительно с Соединенными Штатами.

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«Конечно, Россия, как я вам уже сказал, они всегда не очень поддерживали присутствие Европы, они не хотят, они хотят только с Соединенными Штатами и даже чтобы они были не посредине между нами. Но мы надеемся, что так или иначе мы найдем, как привлечь Европу. В конце концов мы говорим о гарантиях безопасности для Украины», — говорит глава государства.

Зеленский заверил, что Киев не будет препятствовать проведению такой встречи даже без Европы за столом переговоров, поскольку необходимо продвигать переговорный процесс и приближать завершение войны.

«Но если американцы будут настаивать исключительно на трехсторонней встрече, то Украина не будет разрушать возможность проведения такой встречи. Потому что нам нужно двигать этот процесс к миру», — объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что Европа должна быть привлечена, прежде всего, к формированию гарантий безопасности для Украины. Также европейские страны будут играть ключевую роль в послевоенном восстановлении. Особенно Зеленский надеется на роль европейского бизнеса в восстановлении Украины.

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«Но также с европейской стороны, я думаю, что нам нужно больше четкости относительно того, кто будет представлять Европу. И это тоже важно», — подытожил Зеленский.

Напомним, помощник Путина Ушаков заявил, что европейским государствам не собираются предоставлять место за столом переговорам, посвященным урегулированию войны в Украине.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл, на чем сосредоточится Украина на переговорах с Россией и США.

В интервью британским СМИ он сообщил, что переговоры между Украиной, США и Россией по завершению войны могут состояться уже 10 ноября в Абу-Даби — сразу после промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

Однако на сегодняшнем брифинге с премьером Нидерландов Зеленский уточнил, что точная дата переговоров с Владимиром Путиным пока не известна, ведь это полностью зависит от решения Кремля.

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