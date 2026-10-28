ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
315
Время на прочтение
3 мин

Будет ли Украина блокировать переговоры без Европы: Зеленский ответил

Зеленский объяснил, соглашается ли на трехсторонние переговоры с США и РФ без Европы.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
РФ против участия Европы в переговорах: Зеленский ответил, согласен ли это

РФ против участия Европы в переговорах: Зеленский ответил, согласен ли это / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отказываться от трехсторонних переговоров с США и Россией, даже если европейские партнеры не будут присутствовать за переговорным столом. В то же время он подчеркнул, что без Европы невозможно обеспечить Украине полноценные гарантии безопасности и организовать послевоенное восстановление.

Об этом глава государства заявил на брифинге с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном, отвечая на вопросы журналистов по поводу предстоящей встречи представителей Украины, США и России.

«Как я уже сказал, я уверен, что нам Европа нужна. Было принято, что это трехсторонняя встреча, но это не что-то новое, это не новый формат», — пояснил он.

Зеленский напомнил, что ранее трехсторонний формат был заблокирован, сейчас его разблокировали.

Президент также напомнил, что в ходе предыдущих переговорных процессов Украина проводила встречи с европейскими советниками по национальной безопасности, в частности в форматах E3 и E4, с участием представителей Европейского Союза и НАТО.

В качестве примера он привел встречи в Осло, где, кроме представителей Украины и стран, принимавших переговоры, присутствовали советники по национальной безопасности четырех государств, а также представители НАТО и ЕС.

Россия не хочет видеть Европу за столом переговоров

Зеленский напомнил, что Россия традиционно выступает против участия европейских государств в переговорном процессе и стремится вести диалог исключительно с Соединенными Штатами.

«Конечно, Россия, как я вам уже сказал, они всегда не очень поддерживали присутствие Европы, они не хотят, они хотят только с Соединенными Штатами и даже чтобы они были не посредине между нами. Но мы надеемся, что так или иначе мы найдем, как привлечь Европу. В конце концов мы говорим о гарантиях безопасности для Украины», — говорит глава государства.

Зеленский заверил, что Киев не будет препятствовать проведению такой встречи даже без Европы за столом переговоров, поскольку необходимо продвигать переговорный процесс и приближать завершение войны.

«Но если американцы будут настаивать исключительно на трехсторонней встрече, то Украина не будет разрушать возможность проведения такой встречи. Потому что нам нужно двигать этот процесс к миру», — объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что Европа должна быть привлечена, прежде всего, к формированию гарантий безопасности для Украины. Также европейские страны будут играть ключевую роль в послевоенном восстановлении. Особенно Зеленский надеется на роль европейского бизнеса в восстановлении Украины.

«Но также с европейской стороны, я думаю, что нам нужно больше четкости относительно того, кто будет представлять Европу. И это тоже важно», — подытожил Зеленский.

Напомним, помощник Путина Ушаков заявил, что европейским государствам не собираются предоставлять место за столом переговорам, посвященным урегулированию войны в Украине.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл, на чем сосредоточится Украина на переговорах с Россией и США.

В интервью британским СМИ он сообщил, что переговоры между Украиной, США и Россией по завершению войны могут состояться уже 10 ноября в Абу-Даби — сразу после промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

Однако на сегодняшнем брифинге с премьером Нидерландов Зеленский уточнил, что точная дата переговоров с Владимиром Путиным пока не известна, ведь это полностью зависит от решения Кремля.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie