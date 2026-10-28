Песков ответил, будут ли переговоры о мире в ноябре

У Путина прокомментировали дату мирных переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби / © Associated Press

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Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песокв пообещал сообщить, когда будет определена дата трехсторонних переговоров РФ-США-Украина.

Об этом передают российские пропагандистские СМИ.

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«Когда будет дата, мы вам сообщим», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, определена ли дата и могут ли переговоры состояться 1 или 10 ноября.

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Отметим, что сегодня, 28 октября, президент Зеленский сообщил, что переговоры между Украиной, США и Россией по завершению войны могут состояться уже 10 ноября в Абу-Даби сразу после промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

Напомним, как площадка для переговоров рассматривается Абу-Даби (ОАЭ). Ранее Песков заявлял, что встреча ожидается в первой половине ноября, однако 27 октября уточнил, что конкретная дата пока не определена.

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