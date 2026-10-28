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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Елена Тополя из-за проблем со здоровьем отменяет концерты: что произошло

Артистка рассказала о своей болезни, из-за которой сейчас не в состоянии выходить на сцену.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Елена Тополя

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Украинская певица Елена Тополя из-за проблем со здоровьем отменяет концерты.

Печальными новостями исполнительница поделилась в Instagram. Артистка призналась, что очень сильно заболела. Певица не раскрыла, что ее беспокоит, но, очевидно, она подхватила простуду, из-за которой у нее исчез голос. Елена Тополя говорит, что в таком состоянии просто не сможет выйти на сцену и полноценно отыграть концерт. Так что знаменитость перенесла свои ближайшие выступления, а именно в городах Львов, Ровно и Луцк, на другие даты.

«Мои дорогие, я сильно заболела и сейчас физически у меня нет возможности выйти на сцену и спеть для вас так, как вы этого заслуживаете. Поэтому, к сожалению, пришлось перенести ближайшие концерты тура „Феникс“», — поделилась артистка.

Сейчас Елена Тополя занимается своим здоровьем и лечится, чтобы как можно скорее восстановиться. Артистка надеется, что в ближайшее время ей станет лучше и она снова вернется на сцену, чтобы радовать поклонников песнями.

«Сейчас я делаю все возможное, чтобы поскорее восстановиться и вернуться к вам. Очень хочу снова петь для вас вживую, обниматься и разделять наши эмоции в зале», — добавила исполнительница.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер заболела прямо перед концертом. Артистка полностью потеряла голос.

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