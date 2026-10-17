Анна Тринчер заболела прямо перед концертом и полностью потеряла голос

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

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Украинская певица Анна Тринчер заболела прямо перед концертом.

У артистки было выступление во Львове. Однако концерт прошел не так, как этого хотелось бы исполнительнице, о чем она рассказала в Instagram-stories. Знаменитость призналась, что заболела. К сожалению, недуг повлиял и на голос Анны Тринчер, она его полностью потеряла. Так что певице пришлось спасать выступление. Она обратилась за помощью к медикам. Анне Тринчер заливали в голосовые связки адреналин, что позволило ей выступить. Правда, к концу концерта действие препарата иссякло, поэтому певица не смогла допеть последние песни. К счастью, в этом исполнительнице помог зал, за что она очень благодарна.

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Пост Анны Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

«Мы заливали в связки адреналин. Особенность этого препарата в том, что он работает исключительно на какой-то период. Просто в какой-то момент хоп — и ваши связки выключаются. Петь очень тяжело. Это произошло на последних двух песнях. Слава Богу, они были на бис. Меня очень поддержал зал во Львове, я очень благодарна за это. Все получилось, но я очень волновалась, потому что для артиста это большая проблема, когда у тебя вокальные песни, концерт, а ты просто не можешь это делать из-за того, что у тебя нет сил в голосе», — поделилась артистка.

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Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер также подчеркнула, что такой метод возвращения голоса на самом деле небезопасен. Дело в том, что адреналин не восстанавливает, а лишь скрывает симптомы и позволяет некоторое время петь. Однако голосовые связки все равно остаются больными и испытывают немалую нагрузку. Певица отметила, что все делала осторожно и только под наблюдением врача.

Анна Тринчер заболела / © instagram.com/annatrincher_official

«В моменте ты чувствуешь, что голос вернулся и здесь самое страшное — ты начинаешь петь в полную силу на больные связки, и это может привести к плохому результату. Поэтому очень осторожно и под наблюдением врача!» — отметила знаменитость.

Анна Тринчер заболела / © instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно Анна Тринчер пригрозила экс-мужу «кошмаром». Также артистка неожиданно призналась в любви известному певцу.

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