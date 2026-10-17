"Шахтер" победил "Колос" и укрепил лидерство в УПЛ

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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Донецкий "Шахтер" обыграл "Колос" из Ковалевки в матче девятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на "Арене Львов" во Львове завершился со счетом 2:1.

"Горняки" открыли счет уже на 10-й минуте встречи — Винисиус Тобиас получил передачу Алана Маттурро к левому флангу, после чего сместился к углу штрафной площадки и сильно пробил низом рядом с ближней штангой.

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На 36-й минуте подопечные Арды Тураны увеличили свое преимущество в счете — Валерий Бондарь головой отправил мяч в дальний угол после подачи Егора Назарины со штрафного с правого фланга.

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Во втором тайме ковалевцы сократили отставание — на 84-й минуте Лука Станковски отобрал мяч у Дмитрия Крыськива в центральном круге, после чего протянул его и сделал передачу на Ардита Тахири, а тот пробил под перекладину.

Обзор матча "Шахтер" — "Колос"

Благодаря этой победе "Шахтер" (24 очка) укрепил свое лидерство в УПЛ — "оранжево-черные" на 5 баллов оторвались от "Полесья", которое имеет матч в запасе. "Колос" остался на 9-й позиции, имея 8 пунктов и поединок в запасе.

В следующем туре УПЛ дончане 24 октября сразятся со "Зарей", а ковалевцы днем ранее встретятся с "Вересом".

Перед этим "горняки" в среду, 21 октября, на выезде сыграют с миланским "Интером" в матче третьего тура основного раунда Лиги чемпионов.

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Ранее сообщалось, что "Шахтер" совершил яркий камбэк и одолел греческий АЕК во втором туре Лиги чемпионов.

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