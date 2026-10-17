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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Забарный забил гол за ПСЖ в матче чемпионата Франции

Украинец помог парижанам совершить камбэк в поединке со "Страсбуром".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Илья Забарный

Илья Забарный / © Associated Press

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный забил гол в матче 7-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга".

24-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 77-й минуте сравнял счет в поединке — 1:1.

После розыгрыша углового и подачи Усмана Дембеле с правого фланга Забарный из пределов штрафной площадки ударом в одно касание переправил мяч в ворота хозяев поля.

Для Забарного это первый гол в этом сезоне. В целом это его второй мяч в составе ПСЖ. Первый он забил в сентябре 2025 года в матче чемпионата Франции против "Осера".

Гол Забарного помог парижанам совершить камбэк в поединке со "Страсбуром". На 85-й минуте Дембеле вывел гостей вперед, а на 90+3-й минуте окончательный счет игры установил Дезире Дуэ — 1:3.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" победил "Колос" и укрепил лидерство в УПЛ.

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