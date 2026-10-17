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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Ирина Федишин впервые после трагедии с потерей дочери вышла на связь

Артистка обратилась к поклонникам.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ирина Федишин

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин, которая на восьмом месяце беременности потеряла дочь, впервые вышла на связь.

О трагедии в семье исполнительницы стало известно вечером 13 октября. Все подробности рассказывал муж Ирины Федишин — Виталий Човнык. Тем временем сама певица не выходила на связь, поскольку находилась в тяжелом состоянии.

Однако, очевидно, исполнительнице стало лучше. Артистка вышла в Instagram-stories и обратилась к поклонникам. Ирина Федишин поблагодарила всех за поддержку в момент горя.

«Спасибо, что вы рядом…», — обратилась к поклонникам Ирина Федишин.

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Пост Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Что известно о трагедии в семье Ирины Федышин

Певица ждала рождения дочери. Однако вечером 13 октября муж артистки шокировал новостью, что в их семье произошла трагедия. Ирина Федишин потеряла дочь. Сама певица тоже находилась в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь артистки и, к счастью, смогли ее спасти.

Сейчас семья Ирины Федишин переживает горе и особо не комментирует эту тему. Однако недавно муж артистки Виталий Човнык впервые раскрыл подробности потери дочери и спасения жены.

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