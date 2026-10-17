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Ирина Федишин впервые после трагедии с потерей дочери вышла на связь
Артистка обратилась к поклонникам.
Украинская певица Ирина Федишин, которая на восьмом месяце беременности потеряла дочь, впервые вышла на связь.
О трагедии в семье исполнительницы стало известно вечером 13 октября. Все подробности рассказывал муж Ирины Федишин — Виталий Човнык. Тем временем сама певица не выходила на связь, поскольку находилась в тяжелом состоянии.
Однако, очевидно, исполнительнице стало лучше. Артистка вышла в Instagram-stories и обратилась к поклонникам. Ирина Федишин поблагодарила всех за поддержку в момент горя.
«Спасибо, что вы рядом…», — обратилась к поклонникам Ирина Федишин.
Что известно о трагедии в семье Ирины Федышин
Певица ждала рождения дочери. Однако вечером 13 октября муж артистки шокировал новостью, что в их семье произошла трагедия. Ирина Федишин потеряла дочь. Сама певица тоже находилась в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь артистки и, к счастью, смогли ее спасти.
Сейчас семья Ирины Федишин переживает горе и особо не комментирует эту тему. Однако недавно муж артистки Виталий Човнык впервые раскрыл подробности потери дочери и спасения жены.