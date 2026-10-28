Чи буде Україна блокувати переговори без Європи: Зеленський відповів

РФ проти участі Європи у переговорах: Зеленський відповів, чи згоден на це / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не відмовлятиметься від тристоронніх переговорів зі США та Росією, навіть якщо європейські партнери не будуть присутніми за столом перемовин. Водночас він наголосив, що без Європи неможливо забезпечити Україні повноцінні гарантії безпеки та організувати післявоєнну відбудову.

Про це глава держави заявив на брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, відповідаючи на запитання журналістів щодо майбутньої зустрічі представників України, США та Росії.

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«Як я вже сказав, я впевнений, що нам Європа потрібна. Було прийнято, що це трьохстороння зустріч, але це не є щось нове, це не новий формат», — пояснив він.

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Зеленський нагадав, що раніше тристоронній формат був заблокований, зараз його розблокували.

Президент також нагадав, що під час попередніх переговорних процесів Україна проводила зустрічі з європейськими радниками з питань національної безпеки, зокрема у форматах E3 та E4, за участю представників Європейського Союзу і НАТО.

Як приклад він навів зустрічі в Осло, де, окрім представників України та країн, які приймали переговори, були присутні радники з національної безпеки чотирьох держав, а також представники НАТО та ЄС.

Росія не хоче бачити Європу за столом переговорів

Зеленський нагадав, що Росія традиційно виступає проти участі європейських держав у переговорному процесі та прагне вести діалог виключно зі Сполученими Штатами.

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«Звичайно, Росія, як я вам вже сказав, вони завжди не дуже підтримували присутність Європи, вони не хочуть, вони хочуть тільки з Сполученими Штатами і навіть, щоб вони були не посередині між нами. Але ми сподіваємося, що так чи інакше, ми знайдемо, як залучити Європу. Зрештою, ми говоримо про гарантії безпеки для України», — каже глава держави.

Зеленський запевнив, що Київ не перешкоджатиме проведенню такої зустрічі, навіть без Європи за столом переговорів, оскільки необхідно просувати переговорний процес і наближати завершення війни.

«Але якщо американці наполягатимуть виключно на тристоронній зустрічі, то Україна не руйнуватиме можливість для проведення такої зустрічі. Тому що нам треба рухати цей процес до миру», — пояснив Зеленський.

Він наголосив, що Європа має бути залучена насамперед до формування гарантій безпеки для України. Також європейські країни відіграватимуть ключову роль у післявоєнній відбудові. Особливо, Зеленський сподівається на роль європейського бізнесу у відбудові Україні.

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«Але також з європейського боку, я думаю, що нам потрібно більше чіткості щодо того, хто буде Європу представляти. І це також важливо», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, помічник Путіна Ушаков заявив, що європейським державам не збираються надавати місце за столом переговорів, присвячених врегулюванню війни в Україні.

Раніше Володимир Зеленський розкрив, на чому зосередиться Україна на переговорах із Росією та США.

В інтерв’ю британським ЗМІ він повідомив, переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни можуть відбутися вже 10 листопада в Абу-Дабі — одразу після проміжних виборів у Сполучених Штатах.

Проте на сьогоднішньому брифінгу з прем’єром Нідерландів Зеленський уточнив, що точна дата переговорів із Володимиром Путіним поки невідома, адже це повністю залежить від рішення Кремля.

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