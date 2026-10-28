Зеленський відповів, чи відбудеться зустріч із Путіним найближчим часом

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Точна дата переговорів із Володимиром Путіним поки невідома, адже це повністю залежить від рішення Кремля.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа разом із нідерландським прем’єром Робом Єттеном.

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«Я не знаю, коли в нас буде зустріч з Росією на рівні лідерів. На сьогодні, з усією повагою до різних країн, але це залежить від російської сторони, бо вони ніколи цього раніше не підтримували», — сказав Зеленський.

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Він також підкреслив, що жодні домовленості про Україну не можуть ухвалюватися без її участі.

Водночас Зеленський наголосив, що для реального завершення війни такі складні питання, як території та гарантії безпеки, мають обговорюватися лише на рівні лідерів.

«Я сподіваюсь, що скоро у нас буде така можливість», — зазначив Володимир Зеленський.

Переговори України з РФ та США — останні новини

Нагадаємо, раніше в РФ заявили, що тристоронні переговори щодо України відбудуться у першій половині листопада в Абу-Дабі.

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Раніше Володимир Зеленський повідомив, що переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни можуть відбутися вже 10 листопада в Абу-Дабі — одразу після проміжних виборів у Сполучених Штатах.

Також Володимир Зеленський назвав питання, які Україна хоче обговорити на тристоронніх переговорах.

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