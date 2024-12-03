За ночь в Беларусь залетели более 20 российских дронов Shahed: схема

Дроны залетали из России, проходили через "беларусский коридор", двигались курсом на Мозырь, Брагин, Гомель и Речицу.

Минимум 21 "шахед" за ночь залетел в Беларусь, три зашли из РФ и не меньше двух потеряны.

Об этом пишет мониторинговый проект "Белорусский Гаюн".

"В ночь со 2 на 3 декабря зафиксирован как минимум 21 заход российских дронов-камикадзе типа "шахед" в Беларусь из Украины и РФ. Дроны залетали из России, проходили через "беларусский коридор", двигались курсом на Мозырь, Брагин, Гомель и Речицу. Зафиксировано минимум 3 захода "шахедов" напрямую из Брянской обл. (РФ) в Гомельскую область", – говорится в сообщении.

"Шахеды" над Беларусью в ночь на 3 декабря / Схема: Белорусский Гаюн

Первый заход зафиксирован в 00:14, дрон залетел из Брянской области курсом на Гомель, далее повернул на аг. Круговец-Калинино и вылетел в Украину курсом на Репки. Далее заходы: 01:01, 01:16, 01:17, 01:21, 01:31, 01:43, 02:05, 02:13, 02:34, 03:21, 03:37, 03:51, 04:40, 04:42, 04:48, 05:38, 06:31, 06:49, 07:21 и 07:34.

За ночь дежурная авиация ВВС РБ не поднималась. По данным Воздушных сил ВСУ, за ночь над территорией Беларуси и временно оккупированными территориями Украины было локационно потеряно два БпЛА.

Напомним, Россия увеличила производство дронов для атак по Украине, но РЭБ нивелирует эту угрозу.

Как Воздушные силы сбивают Shahed в небе над Украиной

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