"Я тобі виколю око": Полтавський ТЦК прокоментував скандал із військовим

У Полтавському обласному терцентрі комплектування (ТЦК) стався конфлікт між військовозобов’язаним та співробітником центру через рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) про придатність до військової служби. Про це повідомив Полтавський військкомат на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Інцидент почався після того, як чоловік, який пройшов медкомісію, не погодився з висновком про його придатність до служби через короткозорість “мінус” 6 діоптрій. Згідно з наказом №402 Міністерства оборони, такий показник не є підставою для визнання людини непридатною до служби.

Невдоволений рішенням громадянин висловив своє обурення в коридорі ТЦК, що, за словами представників військкомату, призвело до конфронтації та перешкоджання роботі ВЛК. У відповідь співробітник терцентру спробував заспокоїти чоловіка, але вдався до обсценної лексики та погроз.

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У військкоматі визнали, що поведінка їхнього працівника була недопустимою, зокрема, через порушення статті 49 Статуту внутрішньої служби ЗСУ. Там також зазначили, що у соціальних мережах поширено лише частину відео інциденту, яка не демонструє всі обставини.

Скріншот заяви Полтавського ТЦК та СП / Фото: Полтавський обласний ТЦК та СП

Військкомат засудив дії свого співробітника, підкресливши, що військовослужбовець не поважав гідність відвідувача, не проявив високої культури та забув, що його поведінка впливає на сприйняття всіх Збройних сил. У терцентрі пообіцяли провести службове розслідування щодо цієї ситуації.

"Керівництво Полтавського обласного ТЦК та СП всіляко засуджує спілкування у подібному руслі, проте, в той же час, розуміє, що до таких дій наших військових часто провокують самі громадяни", – підсумували у ТЦК.

Подивитись відео зі скандалом можна за посиланням у Telegram.

Нагадаємо, Міністерство оборони України наказом №686 затвердило значні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах. Відтепер визнані непридатними до служби не виключатимуться з військового обліку.

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