"Я тебе выколю глаз": Полтавский ТЦК прокомментировал скандал с военным

В Полтавском областном терцентре комплектования (ТЦК) произошел конфликт между военнообязанным и сотрудником центра из-за решения военно-врачебной комиссии (ВЛК) о пригодности к военной службе. Об этом сообщил Полтавский военкомат на своей официальной странице в Facebook.

Инцидент начался после того, как мужчина, прошедший медкомиссию, не согласился с выводом о его пригодности к службе из-за близорукости минус 6 диоптрий. Согласно приказу №402 Министерства обороны, такой показатель не является основанием для признания человека непригодным к службе.

Недовольный решением гражданин выразил свое возмущение в коридоре ТЦК, что, по словам представителей военкомата, привело к конфронтации и препятствованию работе ВЛК. В ответ сотрудник терцентра попытался успокоить мужчину, но прибег к обсценной лексике и угрозам.

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В военкомате признали, что поведение их работника было недопустимым, в частности, из-за нарушений статьи 49 Устава внутренней службы ВСУ. Там также отметили, что в социальных сетях распространена только часть видео инцидента, не демонстрирующая все обстоятельства.

Скриншот заявления Полтавского ТЦК и СП / Фото: Полтавский областной ТЦК та СП

Военкомат осудил действия своего сотрудника, подчеркнув, что военнослужащий не уважал достоинство посетителя, не проявил высокой культуры и забыл, что его поведение влияет на восприятие всех Вооруженных сил. В терцентре пообещали провести служебное расследование по этой ситуации.

"Руководство Полтавского областного ТЦК и СП всячески осуждает общение в подобном русле, однако в то же время понимает, что к таким действиям наших военных часто провоцируют сами граждане", — подытожили в ТЦК.

Посмотреть видео со скандалом можно по ссылке в Telegram.

Напомним, Министерство обороны Украины приказом №686 утвердило значительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах. Теперь признанные непригодными к службе не будут исключаться из военного учета.

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