Когда повестка не считается врученной: что говорит закон

В процессе вручения повесток для военного учета в Украине существует несколько важных аспектов.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине продолжается мобилизация. Поэтому все военнообязанные мужчины должны соблюдать правила военного учета.

Такое мнение высказал адвокат и активист Дмитрий Франчук.

По его словам, есть случаи, когда вручение повестки считается незаконным. Он отметил, что гражданина могут наказать только при условии, что сознательно проигнорировал повестку, которую вручили должным образом.

Также читайте Мобилизация женщин: кому будут грозить штрафы за необновление данных

Неявка по повестке для уточнения данных, если ее оставили в почтовом ящике, передали родственникам или соседям, не считается врученной в соответствии с нормами законодательства. Кроме того, работодатель должен обеспечить, чтобы повестку военнообязанному вручили лично в руки.

Повестка, отправленная по почте, считается врученной должным образом при следующих условиях:

повестка должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении. Это означает, что военнообязанный должен лично поставить подпись о получении письма;

должно быть уведомление о вручении. На почте остается отметка о том, что письмо было вручено адресату или прописывается причина невручения (отсутствие по адресу, отказ от получения и т.п.);

получатель имеет определенный срок, чтобы забрать письмо на почте. Если он этого не сделал, письмо считается врученным.

Адвокат добавил, если повестку просто положили в почтовый ящик, то на законодательном уровне он не считается врученным должным образом.

"Нет никаких доказательств того, что повестку получило именно и военнообязанное лицо, которому она адресуется. Письмо могло потеряться, возможно, его украли, или документ получил другой житель. Кроме того, такой способ вручения повестки нарушает право гражданина на получение информации лично", – подчеркнул Франчук.

В каких условиях можно обжаловать штраф за неявку по повестке в суде

Адвокат подчеркнул, если человек считает, что повестка была вручена с нарушением закона, прежде всего, ему нужно фиксировать все факты. Суды часто отменяют штраф за неявку в ТЦК по новому закону из-за отсутствия доказательств надлежащего вручения документа.

Еще обжаловать можно штрафы за повестки, где были указаны неправильные личные данные. Также причиной обжалования наложенных штрафов могут быть неправомерные действия представителей ТЦК.

Напомним, администрация действующего президента США Джо Байдена разочарована тем, что украинские власти не хотят снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

Читайте также: