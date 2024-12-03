В Украине выросли налоги на продажу авто: сколько придется платить

Для военнослужащих ставка военного сбора сохраняется на уровне 1,5% вне зависимости от типа доходов.зависимости от типа доходов.

С 1 декабря в Украине заработал новый порядок налогообложения, предусмотренный Законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения". Одним из главных изменений является увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5% для физических лиц на разные виды доходов, включая зарплаты, аренду недвижимости, выигрыши, банковские депозиты и другие доходы.

Как сообщили в главном сервисном центре МВД, законом также предусмотрены изменения в налогообложении доходов от продажи транспортных средств :

• Продажа первого легкового автомобиля за год: 0% налога.

• Продажа второго авто за год: 5% стоимости + 5% военного сбора.

• Продажа третьего и более автомобилей за год: 18% налога + 5% военного сбора.

Для других видов движимого имущества (грузовики, спецтехника, прицепы) :

• Первая и вторая сделки за год: 5% налога + 5% военного сбора.

• Третья и последующие операции: 18% налога + 5% военного сбора.

Для военнослужащих ставка военного сбора сохраняется на уровне 1,5% вне зависимости от типа доходов. Изменения направлены увеличение бюджетных поступлений в период военного положения.

Напомним, что повышение налогов в Украине от 1 декабря 2024 года приведет к росту цен на украинские продукты. С 2025 года ожидается значительная разница между экспортом и импортом, которая составит несколько десятков миллиардов долларов.

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