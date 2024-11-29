В Украине повысили налоги: что, когда и для кого изменится

Увеличение налогов в Украине уже назвали историческим. Оно коснется как граждан, так и бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рекордном повышении налогов. Так что придется платить украинцам уже не 1,5%, а 5% военного сбора. Бизнес тоже "влетит в копеечку".

Однако такие изменения коснутся не всех. Когда заработают нововведения, за что и сколько будет платить каждый украинец и бизнес читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Закон о повышении налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 ноября закон о повышении налогов. В Украине вступят в силу новые изменения в налоговом законодательстве, предполагающие повышение налогов для физических лиц и предпринимателей. В частности, повышение военного сбора увеличится с полутора до пяти процентов.

Закон об историческом повышении налогов должен был вступить в силу сегодня, 29 ноября. Текст закона даже опубликовали в онлайн-версии парламентской газеты "Голос Украины". Однако затем документ был удален. Позже Данило Гетманцев председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил, что закон вступит в силу с 1 декабря.

Основные изменения:

Ставка военного сбора возрастет с 1,5 до 5% для всех доходов граждан. Это решение является частью усилий правительства по финансированию расходов на оборону.

Ставка налога на прибыль для банков увеличивается до 50% за 2024 год.

Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) по упрощенной системе налогообложения вводится военный сбор в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы.

Для I, II и IV групп ФЛП – военный сбор составит 10% от размера минимальной зарплаты.

Ранее ведущая "ТСН тиждень" Алла Мазур также объясняла, что изменится в уплате налогов после вступления в силу законопроекта.

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Однако в Украине есть ряд граждан, которые освобождаются от уплаты военного сбора. В частности, в июле 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому военнослужащие получают освобождение от этого сбора, а именно:

Вооруженные силы Украины;

Национальная гвардия;

Служба безопасности Украины.

Все остальные категории граждан от уплаты военного сбора не будут освобождаться.

Что предшествовало повышению налогов

Напомним, что в начале октября Верховная Рада приняла в целом проект закона о повышении налогов, который уже назвали историческим.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении началось 9 октября в практически пустом зале – там было около трех десятков депутатов. В правительственной ложе при рассмотрении проекта никого не было.

К законопроекту подали более 1300 правок. Большинство из них не были учтены. А уже 10 октября нардепы проголосовали за законопроект во втором чтении. Решение поддержали 247 парламентариев, сообщил народный депутат от фракции "Голос", заместитель председателя комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

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По его словам, поднятие военного сбора с 1,5% до 5% достаточно болезненно ударит по украинцам. Об этом нардеп отмечал после голосования документа в Раде в первом чтении. Тогда народный избранник очень возмутился, что уплата налогов возможна "задним" числом.

А уже после голосования законопроекта о повышении налогов во втором чтении 10 октября Железняк отметил, что фактически обложение налогом доходов задним числом не будет для большинства плательщиков.

В свою очередь, после подписания документа президентом, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что военный сбор по новой ставке должен быть удержан только за 2 дня ноября. Что касается ФЛП, то парламентарии внесли соответствующую поправку, согласно которой обязательства по уплате ВЗ по новым ставкам для них будут действовать с 1 января 2025 года. Но только если правка на следующей неделе будет поддержана ВР.

Ожидается, что повышение налогов принесет около 8 млрд гривен в 2024 году и 141 млрд. гривен в 2025 году.

Пенсионная реформа

Недавно министр социальной политики Оксана Жолнович анонсировала пенсионную реформу, которую должна принять ВРУ. Старт пенсионной реформы может состояться уже в 2025 году.

Об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете Украины на 2025 год", который правительство доработало и направило для второго чтения в парламенте. В пункте 31 этого законопроекта поручается Кабинету министров Украины "осуществить меры по введению с 1 июля 2025 пенсионной реформы".

В правительстве и парламенте давно говорят о необходимости введения накопительной пенсионной системы в дополнение к действующей в Украине солидарной. В частности, предлагается часть единого социального взноса (ЕСВ), которую платят работодатели (22% от зарплаты), направлять на накопительный счет работника. И дополнять этот счет добровольными взносами и взносами от государства. Однако есть и другие варианты.

Накопительная пенсионная система

В Верховной Раде еще в апреле 2023 года был зарегистрирован законопроект №9212 "О накопительном пенсионном обеспечении" от большой группы депутатов. Но через год – в апреле 2024 года он не набрал в парламенте достаточного количества голосов и был возвращен на доработку.

Соответственно, если этот законопроект доработают и повторно будут внесены на рассмотрение парламента, то он будет существенно изменен. Согласно той редакции, которая находится на сайте Верховной Рады, предлагается работодателям перечислять часть средств ЕСВ работников, еще не достигших возраста 55 лет, на их накопительные счета в такой пропорции:

в 1-й год — 1% (с 22% ЕСВ );

во 2-й год — 1,5%;

в 3-й год – 2%.

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Эти деньги становятся собственностью лица на имя которого открыт накопительный счет, а наследники смогут их получить, если человек умрет раньше времени. При этом предполагается, что накопительные счета "на паритетной основе" в первые три года будет также пополнять государство — до 3% от размера средней зарплаты.

В законопроекте также предусмотрено, что в первый год существования такой системы государство потратит на это около 31 млрд грн. Работник также сможет вносить дополнительные собственные деньги на накопительные счета, чтобы его будущая пенсия была выше. Накопленные на счетах средства планируют инвестировать, чтобы они увеличивались, перекрывая темпы инфляции.

Новый законопроект Минсоцполитики

Кроме того, Минсоцполитики разработало свой законопроект, который пока правительство не вносило на рассмотрение парламента. Согласно ему, накопительную пенсионную систему планируется ввести с 1 января 2026 года.

В этом законопроекте предусмотрены другие размеры и источники взносов на накопительные счета работников:

в 1-й год — 1% с ЕСВ и 1% с НДФЛ (налог на доходы физических лиц);

во 2-й год — 2% по ЕСВ и 2% по НДФЛ;

в 3-й год и дальше — по 3% из ЕСВ и 3% по НДФЛ.

Эти средства должны платить работодатели за работников до достижения ими 55-летнего возраста. Чтобы получить большую пенсию, граждане смогут дополнительно вносить на накопительный счет собственные средства.

В течение первых 3-х лет эти накопительные счета аккумулируются в государственном инвестиционном фонде, а затем гражданин самостоятельно сможет выбрать, где ему их хранить, в том числе и в негосударственном фонде. Однако в этом законопроекте поддержка накопительных счетов граждан софинансированием со стороны государства не предусмотрена.

В результате пенсионной реформы каждый человек в будущем получит возможность получить пенсию не ниже 60% своего заработка, что соответствует европейскому уровню, отметила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

"Это уровень хороших европейских стран. Ты платишь определенные взносы в накопительную систему или в солидарную, и на пенсии из этих сбережений тебе выплачивают примерно 60% того заработка, который ты имел на протяжении жизни", – объяснила Жолнович.

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