Налоги для большинства украинцев вырастут уже в ноябре — Гетманцев

Частные предприниматели, возможно, будут платить повышенный размер военного сбора уже после нового года.

Подписанный в четверг, 28 ноября, президентом Украины Владимиром Зеленским закон о повышении налогов вступит в силу на следующий день. Таким образом, повышенный военный сбор в ноябре будет взыскан за два дня, которые остались в этом месяце.

Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев, возглавляющий парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике.

“Учитывая срок публикации закона, он вступит в силу с 29 ноября. Таким образом, ВЗ [военный сбор] по новой ставке должен быть удержан только за 2 дня ноября”, — сообщил он.

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По словам Гетманцева, частные предприниматели, по всей вероятности, будут платить повышенный размер военного сбора уже после нового года.

“Мы внесли соответствующую поправку, согласно которой обязательства по уплате ВЗ по новым ставкам для них [физических лиц предпринимателей] будут действовать с 1 января 2025 года, если правка на следующей неделе будет поддержана ВР. Убежден, правка будет поддержана”, — добавил он.

Как сообщалось ранее, законом, принятым Верховной Радой еще 10 октября, предусмотрено:

повышение военного сбора с 1,5% до 5% кроме военных;

военный сбор для ФЛП;

установление 25% налога на прибыль для финкомпаний;

ежемесячное представление отчетности НДФЛ;

50% налога на сверхприбыль банков.

Напомним, ранее Данило Гетманцев предложил дополнительно ввести обязательную покупку ОВГЗ для всех украинцев.

Зеленский подписал закон о повышении налогов

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