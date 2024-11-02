В Украине существенно возрастут коммунальные тарифы: когда и насколько

Без повышения тарифов Украине нужно будет привлекать международную помощь.

Уже через несколько месяцев Украине могут значительно возрасти тарифы на коммунальные услуги. В частности, на отопление и водоснабжение.

Об этом рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии " Главреду ".

Корольчук отмечает, что еще в прошлом году НКРЭКУ пыталась повысить тариф на воду. Тогда решение было отменено. Сейчас подорожание очень вероятно, ведь государственному бюджету образовалась значительная дыра.

"Что касается тепла, то в некоторых областях текущий тариф достигает трех-четырех тысяч гривен за гигакалорию. В среднем составляет около двух тысяч гривен. Если повышение произойдет, то будет сразу большим... Аналогично и с водой. Если сейчас тариф на холодную воду остается в коридоре 30-80 гривен, так в случае повышения его тоже можно уверенно умножать на два", — рассказал Корольчук.

Он прогнозирует, что тарифы вырастут ближе к концу этого отопительного сезона, или же – к лету. По его словам, повышение может быть вдвое. Ведь за последние два года существенно выросли цены на материалы, зарплаты и топливо.

Кроме того, может возрасти может и тариф на электроэнергию. В 2025-2026 годах он может увеличиться до 5 гривен.

"Сначала НКРЭКУ рассматривалось поэтапное повышение минимум до четырех гривен за киловатт. То повышение, которое произошло весной, больше прогнозируемого. По планам повышения тарифа для населения, которые обсуждались на 2025-2026 год, рассматривался коридор в пять гривен", — объясняет Корольчук.

Эксперт считает завышенным нынешний тариф на электроэнергию в 4,32 грн. При повышении до 5 гривен возможна сегментация, когда люди, потребляющие большие объемы электроэнергии, будут платить больше.

Корольчук считает, что без повышения тарифов Украине нужно будет привлекать международную помощь или государственное субсидирование.

Напомним, народный депутат Украины от фракции "Голос" Галина Васильченко сообщила, что в Украине могут снизиться зарплаты в 2025 году. Это связано с повышением военного сбора.

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