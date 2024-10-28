Тысяча от Зеленского: кто не получит денег

Украинцы получат помощь от государства уже в декабре.

В Украине с 1 декабря благодаря новой программе "єПідтримка" можно будет получить одну тысячу гривен финансовой поддержки. Впрочем, получить средства смогут не все.

Об этом говорится в материале РБК.Украина.

Отмечается, что изданию удалось уточнить, что, учитывая предыдущие программы по поддержке населения в период COVID, к новой программе "єПідтримка" присоединится не более 15 миллионов человек. Украинцы, которые находятся за пределами страны, будут лишены этой поддержки.

"Те, кто сейчас живет за границей как беженцы, не смогут получить деньги. Их перечисление будет проводиться после верификации местоположения претендента", — говорится в публикации.

Заметим, что полностью юридически оформить программу выделения по тысяче гривен помощи (т.е. принять соответствующее решение Кабмина) планируют до середины ноября. Таким образом, людей было время до 1 декабря оформить карточки "Национального кэшбека".

Напомним, 25 октября в вечернем обращении президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу "єПідтримка". Эти средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности, коммунальных услуг, железнодорожных билетов или лекарств украинского производства.

Каждому - по 1000 грн! Зеленский анонсировал новую программу поддержки украинцев

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