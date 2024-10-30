Из-за вражеской атаки в Херсоне остановились троллейбусы

Специалисты КП "Херсонэлектротранс" проводят аварийно-восстановительные работы.
В Херсоне в результате российских обстрелов 30 октября временно не работают троллейбусы.
Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
В результате вражеских обстрелов в Херсоне была повреждена контактная сеть, из-за чего остановилось движение троллейбусов.
Специалисты КП "Херсонэлектротранс" проводят аварийно-восстановительные работы.
Впоследствии ГВА проинформировала, что по состоянию на 8:00 на маршрутах города работают 56 автобусов. 20 троллейбусов – запланировано.
КП "ХКТС":
- 2 — 1
- 3 — 1
- 4 — 7
- 5 — 5
- 6 — 1
- 10 — 1
- 14 — 6
- 17 — 1
- 25 — 1
- 33 — 1
ЧАО "Рембыттехника Херсон":
- 35 — 1
- 47 — 6
ЧП "Корнет-Стиль":
- 8 — 2
- 20 — 5
- 48 — 5
ЧП "Союзавто":
- 7 — 3
ЧФ "МИС":
- 16 — 4
ФЛП Присяжный А.В.:
- 38 — 7
ГКП "Херсонэлектротранс":
- 4 — 2
- 8 — 5
- 9 — 5
- 11 — 2
- 12 — 6
Напомним, в Херсоне российский дрон атаковал автомобиль скорой медицинской помощи.
Читайте также: