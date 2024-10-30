Из-за вражеской атаки в Херсоне остановились троллейбусы

В Херсоне в результате российских обстрелов 30 октября временно не работают троллейбусы.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

В результате вражеских обстрелов в Херсоне была повреждена контактная сеть, из-за чего остановилось движение троллейбусов.

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Специалисты КП "Херсонэлектротранс" проводят аварийно-восстановительные работы.

Впоследствии ГВА проинформировала, что по состоянию на 8:00 на маршрутах города работают 56 автобусов. 20 троллейбусов – запланировано.

КП "ХКТС":

2 — 1

3 — 1

4 — 7

5 — 5

6 — 1

10 — 1

14 — 6

17 — 1

25 — 1

33 — 1

ЧАО "Рембыттехника Херсон":

35 — 1

47 — 6

ЧП "Корнет-Стиль":

8 — 2

20 — 5

48 — 5

ЧП "Союзавто":

7 — 3

ЧФ "МИС":

16 — 4

ФЛП Присяжный А.В.:

38 — 7

ГКП "Херсонэлектротранс":

4 — 2

8 — 5

9 — 5

11 — 2

12 — 6

Напомним, в Херсоне российский дрон атаковал автомобиль скорой медицинской помощи.

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