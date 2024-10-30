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Из-за вражеской атаки в Херсоне остановились троллейбусы

Из-за вражеской атаки в Херсоне остановились троллейбусы

Троллейбус

Специалисты КП "Херсонэлектротранс" проводят аварийно-восстановительные работы.

В Херсоне в результате российских обстрелов 30 октября временно не работают троллейбусы.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

В результате вражеских обстрелов в Херсоне была повреждена контактная сеть, из-за чего остановилось движение троллейбусов.

Специалисты КП "Херсонэлектротранс" проводят аварийно-восстановительные работы.

Впоследствии ГВА проинформировала, что по состоянию на 8:00 на маршрутах города работают 56 автобусов. 20 троллейбусов – запланировано.

КП "ХКТС":

  • 2 — 1
  • 3 — 1
  • 4 — 7
  • 5 — 5
  • 6 — 1
  • 10 — 1
  • 14 — 6
  • 17 — 1
  • 25 — 1
  • 33 — 1

ЧАО "Рембыттехника Херсон":

  • 35 — 1
  • 47 — 6

ЧП "Корнет-Стиль":

  • 8 — 2
  • 20 — 5
  • 48 — 5

ЧП "Союзавто":

  • 7 — 3

ЧФ "МИС":

  • 16 — 4

ФЛП Присяжный А.В.:

  • 38 — 7

ГКП "Херсонэлектротранс":

  • 4 — 2
  • 8 — 5
  • 9 — 5
  • 11 — 2
  • 12 — 6

Напомним, в Херсоне российский дрон атаковал автомобиль скорой медицинской помощи.

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