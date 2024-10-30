РФ ударила ракетой и "Шахедами": куда попал враг и где сработала ПВО

Ночью на среду, 30 октября, армия РФ нанесла удар ракетой по Украине и атаковала 62 БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО уничтожили 33 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 07.00 подтверждены убытки 33 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, 25 беспилотников были локационно потеряны.

Россияне атаковали ракетой неустановленного типа из Белгородской области. Ее оккупанты выпустили по частному сектору на Сумщине. Тем временем Shahed армия РФ запускала по направлениям Орела и Приморско-Ахтарское.

Также отмечается, что тактическая авиация противника постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.

Как сообщалось, ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА. В частности, дроны летели с севера.

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