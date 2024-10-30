РФ вдарила ракетою та "Шахедами": куди поцілив ворог і де спрацювала ППО

Вночі проти середи, 30 жовтня, армія РФ завдала удару ракетою по Україні та атакувала 62-ма БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО знищили 33 дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 07.00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, 25 безпілотників було локаційно втрачено.

Росіяни атакували ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області. Її окупанти випустили по приватному сектору на Сумщині. Тим часом Shahed армія РФ запускала із напрямків Орела та Приморсько-Ахтарська.

Також зазначається, що тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомби по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

Як повідомлялося, вночі російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА. Зокрема, дрони летіли з півночі.

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