Військовий експерт попередив про масований удар РФ: яка головна ціль ворога

Армія РФ могла накопичити близько 150 різних типів ракет для того, аби здійснити масований удар по території України. Наразі ворог переважно атакує безпілотниками "Shahed".

Про це повідомив директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо.

За його словами, мета щоденних атак БпЛА - не лише психологічний тиск на українців, а ще й вплив на економіку України. Натомість, вважає експерт, ракети, які РФ не застосовує для атак по Україні зараз, накопичує для масованого ракетного удару. Ймовірно, по енергетичній інфраструктурі.

"Здатність противника завдати терористичного масованого удару по території України зберігається. Зараз ми спостерігаємо за тими заходами, які РФ може проводити, зокрема, атаки БпЛА, може виснажувати нашу протиповітряну та протиракетну оборону. Окупанти намагаються виявити шляхи для підходу ракет до цілей. Крім того, противник, ймовірно, готується до атак по підстанціях українських АЕС", - розповів Рябих.

Втім, наголошує він, порівняно з минулим роком ситуація змінилась, адже "тепер в цю гру можна грати вдвох".

"Україна теж має певні засоби, які можуть шкодити енергетичній інфраструктурі терористичній країні", - додав Рябих.

Нагадаємо, РФ перекинула МіГ-31К до Білорусі. Перебазування носіїв аеробалістичних ракет "Кинджал" до РБ може свідчити як про бажання росіян зберегти ці літаки від ударів українських дронів, так і про намагання влаштувати провокації та тримати в напрузі українські Повітряні сили.

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