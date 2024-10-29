Окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів на Донбасі: мапи DeepState

Армія РФ просувається далі в Донецькій області. Зафіксовані успіхи загарбників біля п'яти населених пунктів в регіоні.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Новоселідівці, Богоявленці, Катеринівці, біля Гострого та Шахтарського", - йдеться у повідомленні.

Мапи DeepState

Просування РФ на Донеччині.

Армія РФ просувається на Донеччині. Мапи DeepState.

Просування росіян в Донецькій області. Мапи DeepState. Мапи DeepState

Як повідомлялося, розвідка Британії зафіксувала просування окупантів у Часовому Ярі на Донеччині. Ймовірно, окупантам вдалося перетнули канал у південній частині міста і наблизитися до його кордонів.

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