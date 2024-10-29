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Оккупанты продвинулись около пяти населенных пунктов на Донбассе: карты DeepState

Оккупанты продвинулись около пяти населенных пунктов на Донбассе: карты DeepState

Танк.

Армия РФ имеет успехи.

Армия РФ продвигается дальше в Донецкой области. Зафиксированы успехи захватчиков около пяти населённых пунктов в регионе.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Новоселидовке, Богоявленце, Екатериновке, возле Острого и Шахтерского", — говорится в сообщении.

Карты DeepState

Продвижение РФ в Донецкой области. / ©
Продвижение РФ в Донецкой области.
Армия РФ продвигается в Донецкой области. Карты DeepState. / ©
Армия РФ продвигается в Донецкой области. Карты DeepState.
Продвижение россиян в Донецкой области. Карты DeepState. Карты DeepState / ©
Продвижение россиян в Донецкой области. Карты DeepState. Карты DeepState

Как сообщалось, разведка Британии зафиксировала продвижение оккупантов во Временном Яру Донецкой области. Вероятно, оккупантам удалось пересечь канал в южной части города и приблизиться к его границам.

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