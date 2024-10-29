Оккупанты продвинулись около пяти населенных пунктов на Донбассе: карты DeepState

Армия РФ продвигается дальше в Донецкой области. Зафиксированы успехи захватчиков около пяти населённых пунктов в регионе.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Новоселидовке, Богоявленце, Екатериновке, возле Острого и Шахтерского", — говорится в сообщении.

Карты DeepState

Продвижение РФ в Донецкой области.

Армия РФ продвигается в Донецкой области. Карты DeepState.

Продвижение россиян в Донецкой области. Карты DeepState. Карты DeepState

Как сообщалось, разведка Британии зафиксировала продвижение оккупантов во Временном Яру Донецкой области. Вероятно, оккупантам удалось пересечь канал в южной части города и приблизиться к его границам.

Читайте также: