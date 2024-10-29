Оккупанты продвинулись около пяти населенных пунктов на Донбассе: карты DeepState

Армия РФ имеет успехи.
Армия РФ продвигается дальше в Донецкой области. Зафиксированы успехи захватчиков около пяти населённых пунктов в регионе.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся в Новоселидовке, Богоявленце, Екатериновке, возле Острого и Шахтерского", — говорится в сообщении.
Карты DeepState
Как сообщалось, разведка Британии зафиксировала продвижение оккупантов во Временном Яру Донецкой области. Вероятно, оккупантам удалось пересечь канал в южной части города и приблизиться к его границам.