Военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ: какова главная цель врага

Армия РФ могла накопить около 150 различных типов ракет для того, чтобы совершить массированный удар по территории Украины. Сейчас враг преимущественно атакует беспилотниками "Shahed".

Об этом сообщил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.

По его словам, цель ежедневных атак БпЛА – не только психологическое давление на украинцев, но и влияние на экономику Украины. В то же время, считает эксперт, ракеты, которые РФ не применяет для атак по Украине сейчас, накапливает для массированного ракетного удара. Вероятно, по энергетической инфраструктуре.

"Способность противника нанести террористический массированный удар по территории Украины сохраняется. Сейчас мы наблюдаем за теми мероприятиями, которые РФ может проводить, в частности, атаки БпЛА, может истощать нашу противовоздушную и противоракетную оборону. Оккупанты пытаются выявить пути для подхода ракет к целям. Кроме того, противник, вероятно, готовится к атакам по подстанциям украинских АЭС", – рассказал Рябых.

Впрочем, отмечает он, по сравнению с прошлым годом ситуация изменилась, ведь "теперь в эту игру можно играть вдвоем".

"У Украины тоже есть определенные средства, которые могут вредить энергетической инфраструктуре террористической стране", — добавил Рябых.

Напомним, РФ опрокинула МиГ-31К в Беларусь. Перебазирование носителей аэробалистических ракет "Кинжал" в РБ может свидетельствовать как о желании россиян сохранить эти самолеты от ударов украинских дронов, так и о попытке устроить провокации и держать в напряжении украинские воздушные силы.

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