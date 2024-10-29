Потери России на 29 октября: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 29 октября 2024 года ВСУ уничтожили 692 080солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1360 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 692 080 (+1360) человек,

танков ‒ 9129 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 18404 (+9) ед,

артиллерийских систем – 19917 (+45) ед,

РСЗО – 1241 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 984 (+0) ед,

самолетов – 369(+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 17939 (+72),

крылатые ракеты ‒ 2625 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 27749 (+89) ед,

специальная техника – 3566 (+10).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о потерях РФ в войне. По его словам, поле боя враг потерял около 650 тысяч человек убитыми и ранеными.

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