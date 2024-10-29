Потери России на 29 октября: Генштаб обновил данные

Оккупанты потеряли немало техники.
По состоянию на утро 29 октября 2024 года ВСУ уничтожили 692 080солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1360 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 692 080 (+1360) человек,
- танков ‒ 9129 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18404 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 19917 (+45) ед,
- РСЗО – 1241 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 984 (+0) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 17939 (+72),
- крылатые ракеты ‒ 2625 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 27749 (+89) ед,
- специальная техника – 3566 (+10).
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о потерях РФ в войне. По его словам, поле боя враг потерял около 650 тысяч человек убитыми и ранеными.
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