Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери России на 29 октября: Генштаб обновил данные

Потери России на 29 октября: Генштаб обновил данные

Уничтожены более 692 тыс. россиян. / Фото: Associated Press

Оккупанты потеряли немало техники.

По состоянию на утро 29 октября 2024 года ВСУ уничтожили 692 080солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1360 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 692 080 (+1360) человек,
  • танков ‒ 9129 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 18404 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 19917 (+45) ед,
  • РСЗО – 1241 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 984 (+0) ед,
  • самолетов – 369(+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 17939 (+72),
  • крылатые ракеты ‒ 2625 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 27749 (+89) ед,
  • специальная техника – 3566 (+10).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о потерях РФ в войне. По его словам, поле боя враг потерял около 650 тысяч человек убитыми и ранеными.

Читайте также:

ВСУ показали подборку уничтожения вражеских укрытий FPV-дронами

ВСУ показали подборку уничтожения вражеских укрытий FPV-дронами

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация