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Втрати Росії станом на 29 жовтня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 29 жовтня: Генштаб оновив дані

Знищено понад 692 тис. росіян. / Фото: Associated Press

Окупанти втратили чимало техніки.

Станом на ранок 29 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 692 080 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1360 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 692 080 (+1360) осіб, 
  • танків ‒ 9129 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18404 (+9) од,
  • артилерійських систем – 19917 (+45) од,
  • РСЗВ – 1241 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17939 (+72),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27749 (+89) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3566 (+10).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про втрати РФ у війні. З його слів, полі бою ворог втратив близько 650 тисяч осіб вбитими та пораненими.

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