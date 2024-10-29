Втрати Росії станом на 29 жовтня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 29 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 692 080 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1360 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 692 080 (+1360) осіб,

танків ‒ 9129 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 18404 (+9) од,

артилерійських систем – 19917 (+45) од,

РСЗВ – 1241 (+1) од,

засоби ППО ‒ 984 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17939 (+72),

крилаті ракети ‒ 2625 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27749 (+89) од,

спеціальна техніка ‒ 3566 (+10).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про втрати РФ у війні. З його слів, полі бою ворог втратив близько 650 тисяч осіб вбитими та пораненими.

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