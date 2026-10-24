Юлія Свириденко

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Колишню прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко призначили уповноваженою представницею Кабінету міністрів в Американсько-українському інвестиційному фонді відбудови (URIF).

Відповідне розпорядження № 1116 Кабінет міністрів України ухвалив 23 жовтня 2026 року.

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Згідно з документом, уряд відкликав Перелигіна з посади уповноваженого представника та делегував до фонду Свириденко за її згодою.

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На цій посаді вона замінить Єгора Перелигіна, колишнього заступника міністра економіки та довкілля України.

Нагадаємо, Юлія Свириденко обіймала посаду прем’єр-міністерки України від липня 2025 року до липня 2026 року. У вересні 2026 року вона очолила бізнес-школу Київської школи економіки.

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