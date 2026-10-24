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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Свириденко нова посада — чим займатиметься експрем’єрка

Уряд замінив представника України в інвестиційному фонді відбудови зі США.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Колишню прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко призначили уповноваженою представницею Кабінету міністрів в Американсько-українському інвестиційному фонді відбудови (URIF).

Відповідне розпорядження № 1116 Кабінет міністрів України ухвалив 23 жовтня 2026 року.

Згідно з документом, уряд відкликав Перелигіна з посади уповноваженого представника та делегував до фонду Свириденко за її згодою.

На цій посаді вона замінить Єгора Перелигіна, колишнього заступника міністра економіки та довкілля України.

Нагадаємо, Юлія Свириденко обіймала посаду прем’єр-міністерки України від липня 2025 року до липня 2026 року. У вересні 2026 року вона очолила бізнес-школу Київської школи економіки.

Новим прем’єром став Сергій Корецький.

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