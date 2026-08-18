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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Юлія Свириденко може очолити «Нафтогаз»: блогер Сергій Лямець пояснив детально «за» і «проти» призначення

Екс-прем’єр-міністр Юлія Свириденко не є нафтовиком чи газовиком за освітою та фахом. Але «Нафтогаз» — це бюрократично-адміністративний монстр, тож, перед його керівником постає завдання управлінське: перерозподіл, баланс, податки, великі проекти, пише блогер Сергій Лямець.

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Юлія Свириденко може очолити «Нафтогаз»: блогер Сергій Лямець пояснив детально «за» і «проти» призначення

Юлію Свириденко на пост керівника «Нафтогазу» запропонував президент Володимир Зеленський, а це автоматично означає великі шанси на перемогу. Хоча обирати, звісно, наглядовій раді. Про це у своїй авторській колонці «Хто стане новим очільником НАК „Нафтогаз“, і чи має шанси екс-премʼєр Юлія Свириденко?» пише журналіст, блогер Сергій Лямець.

За його словами, Юлія Свириденко не є нафтовиком чи газовиком за освітою та фахом. Але, нагадує Лямець, на чолі «Нафтогазу» були раніше аудитор Коболєва та фінансист Вітренко. «Тож традицію призначення технарів на технічні посади — перервано тими самими євроінтеграторами. Вони довели, що НАК — це більше про гроші та процедури, ніж про видобуток, переробку чи ремонт. „Нафтогаз“ — це бюрократично-адміністративний монстр, якого варто було б знищити. Але це навряд чи станеться у найближчі роки, тож постає завдання суто управлінське: перерозподіл, баланс, податки, великі проекти. Усе це може робити і людина без фахової освіти, яка має уявлення про велику картину економіки», — зазначає експерт.

Він наголосив, що також можливе «проти», яке використають у кулуарний боротьбі, — це власне належність пані Свириденко до команди Зеленського. «З точки зору євроінтеграторів, вона не є незалежною. Але знаєте, це для мене скоріше аргумент „за“, бо принаймні її належність до команди президента визнається відкрито. А ось під чиїм впливом перебувають усі ті „незалежні“ кандидати — це велике питання. На поверхні вони такі собі випадково призначені за відданість Партії антикорупційні дописи, але це лише поверхня. Від самого 2014 року я не побачив жодного (!) дійсно незалежного призначення за лінією євроінтеграторів», — зазначає Сергій Лямець.

Серед аргументів «за» призначення Свириденко головою «Нафтогазу» експерт вказує на великий досвід керівництва на високій державній посаді. «Пані Свириденко вже керувала Міністерством економіки, а згодом — урядом. Тож вона є апаратно досвідченим гравцем. Не слід чекати від неї розгублених очей та рук, що тремтять. Вона точно знатиме: як вести переговори, як працює бюрократія, хто вирішує які питання, до кого стукати по допомогу, як призначати та звільняти персонал, та ще купу питань. Робота голови „Нафтогазу“ — це така сама рутина, як і будь-яка інша велика державна посада», — зауважив Лямець.

На його думку, саме тут стане у нагоді наявний у Свириденко досвід спілкування із іноземними донорами. «Саме пані Свириденко вела перемовини із оточенням Трампа щодо ресурсної угоди, а також домовлялася із ЄС щодо нового раунду фінансування. Обидва кейси були успішними. Це і є досвід, дорожчий за біографію активіста», — наголосив Сергій Лямець.

На його переконання, Юлія Свириденко є дуже фаховим кандидатом із зрозумілим бекграундом. «Вона не є профільним нафтогазовиком, проте має багато успішних кейсів. Тож я не здивуюся, якщо саме вона очолить „Нафтогаз“, а ще не здивуюся, якщо вона зробить дуже корисні речі. Набагато більше аргументів на користь, ніж проти», — резюмував блогер Сергій Лямець.

Раніше повідомлялося, що серед ефективних результатів роботи уряду Юлії Свириденко — покращені макроекономічні показники та зростання доходів державного бюджету. Вітчизняний ВВП додав 1,8% за 2025 рік і 3% у четвертому кварталі, інфляція в Україні знизилася з 12% до 8%, а міжнародні резерви зросли до рекордних 57,3 млрд доларів, тоді як власні доходи бюджету збільшились до 1,9 трлн грн, 107,5% плану.

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