Чоловік Ольги Сумської здивував, чому вони сплять у різних спальнях та як це допомагає їхньому шлюбу

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © прес-служба артистки

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Чоловік української акторки Ольги Сумської — Віталій Борисюк — здивував, чому вони сплять у різних кімнатах та як це допомагає їхньому шлюбу.

Пара разом понад 35 років, з яких 30 — в офіційному статусі подружжя. Виявляється, артисти не ділять спільну спальню, а сплять у різних кімнатах. Для Ольги Сумської та Віталія Борисюка це є абсолютною нормою. Чоловік акторки в інтерв’ю BLIK.ua пояснює, що в них із дружиною різні режими сну, тож таким чином вони не заважають одне одному. Окрім того, якщо хтось із подружжя захворіє, то не заразить іншого. Щоправда, під час гастролей закохані віддають перевагу бути разом.

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«Це нормально, бо у нас інколи різні режими сну. Оля може засинати дуже пізно, я можу засинати дуже рано. Різні бувають варіанти. На гастролях ми завжди разом, то безперечно. Потім бувають моменти, коли якісь легкі проблеми, хтось захворів. Щоб не переходили одне до одного нежить чи віруси. Тому це абсолютно нормально», — говорить актор.

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Віталій Борисюк та Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

До речі, раніше й сама Ольга Сумська не приховувала цього факту. Ба більше, артистка запевняла, що це лише зміцнює їхній шлюб: підтримує романтику та змушує засумувати одне за одним.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська показалась без макіяжу та фільтрів. Пропонуємо подивитись, який зараз вигляд має 59-річна акторка.

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