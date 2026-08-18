ПриватБанк знову "ліг": клієнти не можуть розрахуватися картками

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У роботі частини сервісів ПриватБанку 18 серпня виникли технічні проблеми. Клієнти банку повідомляють, що не можуть оплачувати придбання грошима через термінали та розраховуватися картками.

Про технічний збій банківська установа повідомила на своїй офіційній сторінці в Threads. У ПриватБанку зазначили, що фахівці вже працюють над усуненням проблеми.

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Водночас доступ до мобільного застосунку банку та авторизація на порталі Приват24 залишалися доступними.

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Клієнти не можуть оплатити придбання

На проблеми з безготівковими платежами почали скаржитися користувачі соцмереж. Зокрема, в київських пабліках люди повідомляли про неможливість провести оплату через термінали.

За словами клієнтів, під час спроби розрахуватися на терміналі або РРО з’являється повідомлення про відсутність зв’язку з банком.

Під дописом ПриватБанку в Threads також з’явилися численні коментарі користувачів. Люди запитували, як проводити оплату, якщо банківські термінали не працюють, та повідомляли про проблеми з розрахунками.

Що показує Downdetector

На технічні проблеми у ПриватБанку також вказують дані сервісу Downdetector, який відстежує повідомлення користувачів про збої.

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За його даними, 18 серпня спостерігалося короткочасне зростання кількості скарг на роботу банку. Найбільше повідомлень надійшло з Києва та Львова.

Графік Downdetector показував проблеми приблизно від 16:17 до 17:32, після чого кількість скарг почала зменшуватися.

Наразі ПриватБанк не повідомляв про повне припинення роботи всіх сервісів. Зокрема, клієнти могли авторизуватися у Приват24, влдночас основні нарікання стосувалися саме проведення платежів через термінали.

У ПриватБанку вже були проблеми з оплатою

Це не перший подібний збій у банку за останні дні. 15 серпня користувачі також повідомляли про проблеми з безготівковими розрахунками.

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Тоді клієнти скаржилися на неможливість оплатити придбання через термінали й телефони. В деяких випадках кошти списувалися з рахунку, а потім операція скасовувалася.

Представники ПриватБанку заявляли, що працюють над усуненням технічних проблем і відновленням роботи сервісів.

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