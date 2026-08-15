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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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ПриватБанк поверне гроші: кому протягом доби зарахують кошти

Через технічний збій клієнти банку стикалися з проблемами під час безготівкових розрахунків.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Банківська картка

Банківська картка. Ілюстративне зображення / © Національний банк України

ПриватБанк відновив стабільну роботу своїх сервісів після технічного збою, який стався вранці 15 серпня. Упродовж доби клієнтам банку будуть повернуті кошти, списані під час транзакцій, що не відбулися.

Про це повідомили на офіційній сторінці банку у Facebook.

«Сервіси ПриватБанку знову працюють у стандартному режимі. Технічний збій, який ми спостерігали зранку, позаду», — зазначили у фінустанові.

У банку повідомили, що оплати через POS-термінали вже працюють, а онлайн-платежі обробляються без затримок. Раніше через збій клієнти стикалися з проблемами під час безготівкових розрахунків.

Окремо ПриватБанк наголосив на ситуації з транзакціями, під час яких кошти були списані, але сама оплата не відбулася.

«Цю проблему також вирішено. Кошти повернуться на рахунки клієнтів впродовж доби», — повідомили у банку.

Таким чином, клієнтам, у яких під час невдалих операцій відбулося списання коштів, не потрібно повторно подавати відповідні запити: банк заявив, що повернення має відбутися автоматично.

У ПриватБанку також перепросили клієнтів за незручності та очікування під час відновлення роботи сервісів.

Нагадаємо, українські банки погодили єдині правила фінансового моніторингу, які передбачають посилений контроль, нові ліміти та поглиблені перевірки для окремих категорій бізнесу.

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