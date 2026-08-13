Ліміти на перекази з картки на картку: коли банк може заблокувати операцію

Банківські картки / © Associated Press

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Переказ із картки на картку не обов’язково зупинять через саму суму. 1 квітня 2025 року Національний банк України не подовжив регуляторне обмеження у 150 000 грн на місяць для вихідних P2P- або C2C-переказів фізичних осіб між банками.

Водночас скасування регуляторного ліміту не означає, що банки мають пропускати будь-які операції без перевірки. Попередня дискусія щодо банківських обмежень точилася ще на етапі підготовки банківського меморандуму. Тепер фінансова установа може застосовувати власний ризик-орієнтований підхід, а умови залежать від профілю клієнта та характеру платежів.

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Який ліміт НБУ скасували — і що це не скасовує

Йдеться саме про обмеження для вихідних переказів фізичних осіб «з картки на картку» між банками. Воно поширювалося на всі рахунки клієнта, відкриті в одному банку, але НБУ вирішив не подовжувати його дію.

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Це не скасовує ліміти, які банк установлює для окремих платіжних інструментів або каналів переказу.

Коли банк може поставити запитання до переказу

Банк оцінює не лише одну суму, а й загальну картину операцій. Нетипова для клієнта сума, незвична частота платежів або операція, що не відповідає його звичайній фінансовій поведінці, можуть стати приводом для перевірки.

У такому разі банк може попросити пояснити суть переказу чи надати документи, що підтверджують походження коштів або призначення платежу.

Але переказ із картки на картку, платіж за реквізитами IBAN і переміщення грошей між власними рахунками не слід змішувати. Для них діють різні тарифи, технічні обмеження та процедури перевірки.

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Операції між власними рахунками в одному банку не включали до лімітів, описаних у меморандумі банків. Водночас це не скасовує внутрішніх правил банку або необхідності пояснити незвичну операцію, якщо вона викликає запитання.

Меморандум передбачав ризик-орієнтований підхід. У його умовах банки не встановлювали лімітів для клієнтів із підтвердженими доходами та ідентифікованих волонтерів; для інших операцій за IBAN документ містив окремі межі. Точні умови варто перевіряти у своєму банку.

Що перевірити до великого або нетипового переказу

Перед операцією варто:

перевірити ліміти й правила саме свого банку;

з’ясувати, який тип платежу використовується — P2P, IBAN чи переказ між власними рахунками;

підготувати підтвердження доходів, призначення платежу або походження коштів, якщо вони можуть знадобитися;

перевірити дані одержувача та призначення платежу;

врахувати суму й частоту попередніх операцій.

Не радимо дробити платежі або шукати «обхідні» схеми, щоб приховати характер операції. Такі дії можуть лише викликати додаткові запитання банку.

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Що робити, якщо операцію призупинили

Насамперед зверніться до свого банку через офіційний канал і уточніть причину перевірки. Потім надайте запитане пояснення чи документи, якщо це можливо.

Правила й банківські умови можуть змінюватися, тому перед великим переказом перевірте актуальну інформацію на сайті НБУ та в договорі зі своїм банком.

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