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Про це повідомила моніторингова місія IAC ISHR за підсумками засідання 29 липня.

Як зазначають спостерігачі, під час дослідження письмових доказів суд поставив стороні обвинувачення низку уточнювальних запитань. Суд також вказав, що окремі дії, які раніше прокурор характеризував як правомірні, на цьому засіданні дістали іншу правову оцінку.

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За висновком місії, характер цих запитань може свідчити, що аргументи прокуратури поки не усунули сумнівів суду щодо визначеності та послідовності обвинувачення і його відповідності стандарту доведення «поза розумним сумнівом».

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«За наявності численних неточностей, суперечностей і потреби у постійній процесуальній конкретизації обвинувальної версії об’єктивно виникає питання щодо того, наскільки таке кримінальне переслідування відповідає вимогам правової визначеності та стандартам обґрунтованості обвинувачення», — йдеться у звіті.

Сторона захисту, своєю чергою, розцінила запитання суду як такі, що фактично спрямовані на уточнення й конкретизацію обвинувальної версії. На переконання захисників, це може викликати сумніви щодо об’єктивності та незалежності суду, оскільки здатне допомогти прокуратурі усунути недоліки її правової позиції. Суд у відповідь наголосив, що має право ставити уточнювальні запитання для з’ясування фактичних обставин справи.

У місії зафіксували тенденцію до поступового зростання недовіри захисту до процесуальної ролі суду. Водночас експерти зазначають, що наявні матеріали моніторингу поки не дають достатніх підстав говорити про порушення принципу безсторонності суду, проте ці обставини потребують подальшої оцінки. Провадження рекомендовано до подальшого моніторингу.

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