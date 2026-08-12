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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
2028
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 13 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід ставати до реалізації планів

День, коли не тільки можна, а й потрібно розпочинати реалізацію планів, складених напередодні.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Сукулент

Сукулент / © ТСН

Водночас дуже важливо не поспішати, а працювати спокійно й неквапливо, щоб не припуститися помилок, які можуть нам дорого коштувати.

Також не можна ні з ким ділитися своїми ідеями та намірами, інакше хтось із колег-конкурентів цілком може їх привласнити. Не варто злитися й емоційно реагувати на слова та дії інших людей — це стане невиправданою втратою нервових клітин.

Овен

Притаманна представникам вашого знака — «фірмова» — запальність цього дня може зіграти з вами злий жарт, посваривши з людиною, від якої у вашому житті багато що залежить — це вельми необачний вчинок.

Телець

Обираючи між фізичною та розумовою працею, цього дня варто зупинитися на останній — інтелектуальні здібності в цей час будуть на висоті, а отже, саме час їх продемонструвати.

Близнята

Важливо утриматися від негативної реакції на слова та вчинки близьких людей і колег, оскільки вона буде зумовлена не їхньою поведінкою чи настроєм, а вашою цьогоденною надзвичайною дратівливістю.

Рак

У жодному разі не можна сумніватися в правильності своїх дій, що стосуються ваших ділових та фінансових намірів — це серйозно сповільнить роботу, і ви не виконаєте те, що запланували на цей день.

Лев

Сьогоднішній день сприятливий для будь-яких процедур з догляду за собою — відвідавши салон краси, ви знову будете мати вигляд на всі сто, що надзвичайно важливо для створення презентабельного вигляду як у особистому житті, так і на роботі.

Діва

Тим, хто вже давно замислюється про зміну місця роботи, можна починати діяти — розсилати резюме, шукати вакансії на сайтах та просити знайомих порекомендувати вашу кандидатуру потенційним роботодавцям.

Терези

Якщо вам потрібна допомога — як моральна, так і матеріальна — насамперед зверніться до своїх друзів або родичів: вони нададуть її в повному обсязі, вчасно і, що особливо важливо, абсолютно безкорисливо.

Скорпіон

Енергію, яка цього дня переповнюватиме вас, рекомендується спрямувати на роботу, а не на з’ясування стосунків з оточенням — сварки та суперечки не сприятимуть ані гарному настрою, ані успіху в справах та фінансах.

Стрілець

Можна — звісно, на деякий час — відкласти роботу вбік і зайнятися особистими справами: кохана людина обов’язково оцінить вашу увагу і намагатиметься відповісти вам тим самим.

Козоріг

Поява у вашому житті людей з далекого минулого може стати джерелом важливої інформації, яка стане вам у пригоді як у професійній діяльності, так і в особистому житті — намагайтеся не пропустити її повз вуха.

Водолій

Не варто надто заглиблюватися в роботу, адже цього дня вам однаково не вдасться досягти в ній особливих висот — краще зосередитися на розв’язанні побутових питань, які вже давно — і поки що безрезультатно — чекають на свій час.

Риби

Успіх цього дня чекає лише на тих, хто заздалегідь складе детальний план професійних дій і ретельно дотримуватиметься його; інакше, постійно відволікаючись на другорядні справи, ви нічого не встигнете зробити.

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