Як підготувати дитину до школи: хитрики, які зменшать стрес перед 1 вересня

Як підготувати дитину до школи / © Credits

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Літні канікули мають одну чудову властивість: вони дозволяють забути про годинник. Сніданок може бути опівдні, вечеря — коли захочеться, а лягати спати можна значно пізніше, ніж у навчальні місяці.

А потім раптом настає серпень, у календарі з’являється дата першого дзвоника і виявляється, що прокидатися о сьомій ранку вже зовсім не так легко. Повернення до школи — це зміна не лише розкладу, а й звичного ритму життя. Одні діти тішаться зустрічі з друзями, а інші можуть хвилюватися через новий клас, учителя, навчальне навантаження чи навіть звичайний ранок після довгих канікул. Тому найкраща підготовка — не купити все необхідне в останній день, а поступово повернути дитині відчуття передбачуваності, про це розповіло видання Cleveland Clinic

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Поверніть режим сну

Це, мабуть, найважливіший пункт. Якщо влітку дитина звикла засинати пізніше та довше спати вранці, не варто намагатися виправити ситуацію за одну ніч. Дітям віком від 5 до 12 років потрібно приблизно 9–12 годин сну, а підліткам — 8–10 годин.

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Якщо графік сильно змістився, краще почати перебудову за кілька тижнів до школи. Наприклад, поступово переносити час відбою приблизно на 15 хв кожні кілька днів. Так організму буде простіше адаптуватися, а перший навчальний ранок не стане шоком.

Влаштуйте репетицію ранку

У перший день школи навіть звичне «одягнутися, поснідати та вийти з дому» може перетворитися на квест. Тому за тиждень до початку занять корисно кілька разів пройти весь ранковий сценарій. Будильник, підйом, душ, чищення зубів, одяг, сніданок, рюкзак — усе приблизно у тому порядку, в якому це відбуватиметься у навчальні дні.

Це не означає перетворювати дім на казарму, навпаки, невелика репетиція допомагає зрозуміти, скільки часу насправді потрібно на збори, а ще вона може зменшити хвилювання перед першим днем.

Продумайте шкільне харчування

Шкільний розклад може бути зовсім не схожим на літній. Хтось обідає ще до 11-ї ранку, а хтось — значно пізніше. Тому варто заздалегідь дізнатися розклад харчування та відповідно спланувати сніданок і перекуси.

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У домашньому меню перед школою краще мати продукти, які допомагають довше зберігати енергію, а саме, джерела білка та вуглеводів, фрукти й овочі. І тут можна залучити дитину. Візьміть її із собою до магазину та дозвольте вибрати кілька продуктів, які вона хотіла б бачити у своєму шкільному ланчі. Так їжа стає не ще одним пунктом батьківського контролю, а маленькою частиною підготовки, у якій дитина бере участь сама.

Не забудьте про воду, якщо правила школи дозволяють, пляшка води у рюкзаку — проста та корисна звичка.

Оберіть разом шкільні речі

Новий пенал, рюкзак, зошити чи пара взуття можуть здаватися дрібницями дорослим, але для дитини вони створюють відчуття нового старту. Тож замість того, щоб купити все самостійно, можна дозволити дитині долучитися до вибору.

Це також чудовий спосіб поступово перевести розмови з «літо ще не закінчилося» у режим «скоро школа». А ранній шопінг має ще один бонус, менше шансів в останній момент шукати потрібний зошит чи пенал по всьому місту.

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Запитайте, чого боїться дитина

Навіть якщо дитина каже, що дуже чекає на школу, у неї можуть бути приховані переживання, на кшталт, новий учитель, незнайомий клас, друзі, велика будівля чи торішній конфлікт, про який дорослі вже забули, а дитина — ні.

Тож перед початком навчання варто просто поговорити. Можна запитати «Чого ти найбільше чекаєш?» і «Що тебе хвилює?». Головне — не поспішати одразу давати поради чи знецінювати страх словами «та нічого страшного». Іноді дитині передусім потрібно, щоб її просто вислухали.

Поговоріть про цілі, але не лише про оцінки

Шкільний рік — це не тільки контрольні та оцінки. Для молодшої дитини метою може бути знайти нового друга, спробувати гурток або навчитися чогось нового. Старші школярі можуть думати про спортивні секції, творчі заняття, улюблені предмети чи майбутню професію. Запитайте дитину, чого їй хотілося б досягти цього року та у чому їй може знадобитися ваша допомога.

Так школа перестає бути виключно системою оцінювання та перетворюється на простір, де дитина може розвиватися, пробувати нове та поступово знаходити власні інтереси.

Зробіть школу знайомою ще до першого дня

Якщо школа проводить день відкритих дверей, зустріч із класним керівником або ознайомчу екскурсію, варто скористатися такою можливістю. Для молодших дітей особливо важливо побачити клас, познайомитися з учителем і зрозуміти, де вони перебуватимуть протягом дня. Старшим школярам може бути корисно заздалегідь пройтися коридорами, знайти потрібні кабінети та зорієнтуватися у розкладі. Чим менше невідомого залишається на перший день, тим спокійніше може почуватися дитина.

Поступово поверніть «режим навчання»

Канікули потрібні для відпочинку. Тож перетворювати останні тижні літа на інтенсивну підготовку до школи точно не потрібно. Водночас після довгої перерви дітям може бути складніше швидко повернутися до навчального ритму. Саме тому корисно поступово додавати активності, які залучають увагу, наприклад, читання книжок, легке повторення матеріалу, творчі завдання чи інтерес до тем, які дитині справді подобаються.

Це може неабияк допомогти, якщо торік якийсь предмет давався складно. Головне — не створювати відчуття, що канікули перетворилися на продовження навчального року.

Не забудьте про профілактичні візити

Кінець літа — зручний момент перевірити, чи всі необхідні медичні огляди та профілактичні процедури актуальні та виконані Залежно від віку та потреб дитини це можуть бути плановий огляд у лікаря, перевірка зору та слуху, стоматологічний огляд, вакцинація чи медогляд перед спортивними заняттями.

Краще розібратися з цими питаннями до початку навчання, ніж намагатися знайти час посеред насиченого шкільного графіка.

Підготовка до школи — це значно більше, ніж новий рюкзак і стопка зошитів. Ідеальний навчальний рік неможливо спланувати наперед, але можна зробити так, щоб дитина зустріла його відпочилою, підготовленою та з відчуттям, що їй все до снаги.

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