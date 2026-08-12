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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Економіка стане за одну ніч": у Польщі визнали критичну роль українців

У Польщі бояться, що українці почнуть страйкувати, і відверто обговорюють плани асиміляції.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Якби всі українці не пішли б на роботу, економіка зупинилася б за одну ніч – МВС Польщі

Якби всі українці не пішли б на роботу, економіка зупинилася б за одну ніч – МВС Польщі

Якби всі українці в Польщі об’єдналися та не пішли б на роботу, польська економіка зупинилася б за одну ніч.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик, передає Polsat News.

Дущик наголосив на внеску українців у функціонування польської економіки. Він зауважив, що в різних секторах економіки поляки щодня зустрічають українців, які працюють. «Чи то пекарня, магазин знижок, будівництво чи транспорт», — перерахував він.

Дущик вважає, що в багатьох випадках брак участі України відчувався б.

«Якби не громадяни України, ми б чекали на автобус 10 хвилин, а не п’ять. Бо вони заповнюють прогалини на польському ринку праці. Тому певна частина польської економіки залежить від біженців війни з України. Загалом, це українці, які живуть у Польщі, і нам потрібно повторювати це все частіше, бо якби у нас була така ситуація — одного дня, коли всі українці об’єднаються і не підуть на роботу — польська економіка зупиниться», — сказав він.

Він також розкритикував ідею партії «Право і справедливість» (PiS) щодо депортації безробітних чоловіків призовного віку. У цьому контексті в громадських обговореннях з’явилася цифра, що безробітних чоловіків у Польщі — три тисячі осіб.

«Три тисячі — це невелика бригада. Нагадаю, що в Україні мобілізовано 900 тисяч людей, тому це зовсім не допомога. Насправді ж ті, хто не працює в Польщі — це ті, хто доглядає за своїми дітьми-інвалідами, або ті, хто дістав поранення на передовій і проходить реабілітацію в Польщі», — сказав він.

Поляки відверто говорять про необхідність асиміляції українців

Ведуча програми Магда Саковська відверто запитала про процес асиміляції українців у Польщі. Тобто поляки уже не приховують, що хочуть асимілювати наших громадян, щоб вони втратили свою ідентичність.

«Сьогодні ми маємо справу з адаптацією біженців війни з України; це ще далеко до асиміляції. Однак ті, хто прибув після 2014 року, інтегровані, бо їхні діти ходять до школи та розмовляють польською мовою. (…) Асиміляція, ймовірно, відбудеться в третьому поколінні, коли онуки тих, хто прибув, називатимуться поляками з українським корінням», — цинічно заявила Саковська.

На запитання, чи почнуть біженці повертатися до України після закінчення війни, Дущик відповів, що «це процес, який ми спостерігали в інших країнах, його дуже легко передбачити».

«Трапляється, що ті, хто заявляє "я залишаюся", виїжджають, бо щось відбувається. А ті, хто каже "я скоро поїду, коли закінчиться війна", залишаються. Звичайно, ці тенденції змінюються з кожним місяцем, тому що коріння, закладене в суспільстві, в цьому разі в Польщі, стає глибшим. Якщо хтось відправляє своїх дітей до школи, вони вивчають польську мову, і якщо вони активні на ринку праці, ймовірність їхнього повернення до України без сильного імпульсу до повернення дуже низька», — заявив він.

Раніше у МВС Польщі назвали популізмом ідею про депортацію українських чоловіків призовного віку.

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