Fitch підтвердив кредитний рейтинг Нафтогазу на рівні «СС»

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Про це агенція Інтерфакс Україна з посиланням на дані рейтингу Fitch.

Fitch також підтвердила рейтинг єврооблігацій Нафтогазу, випущених Kondor Finance plc, на рівні «C». Рейтинг відновлення (Recovery Rating) залишено на рівні «RR6».

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Рейтинг Нафтогазу на рівні «СС» в першу чергу відображає ризики, пов’язані з триваючою агресією росії проти України.

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Fitch окремо відзначає посилення російських атак на українську нафтогазову інфраструктуру. Значні пошкодження активів змусили Нафтогаз суттєво збільшити імпорт природного газу у період 2025-2026 років. Для його фінансування компанія використовує власні кошти, грантову підтримку міжнародних партнерів та кредитне фінансування, зокрема від ЄБРР та ЄІБ.

Агенція також зазначає, що продовження атак на активи Нафтогазу створює ризики для здатності компанії виконувати боргові зобов’язання. Водночас продовження строків погашення єврооблігацій Fitch оцінює як позитивний фактор для кредитного профілю компанії.

Незважаючи на обстріли, Нафтогаз залишається найбільшою видобувною компанією України, що також стало фактором збереження рейтингу.

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