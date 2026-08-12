Хлопець кинув її за тиждень до весілля: те, що зробила наречена, підкорило Мережу

Кетрін Джонс / © скриншот

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Жителька Великої Британії вирішила не скасовувати масштабне свято після того, як коханий раптово кинув її за тиждень до події. Замість традиційної церемонії вона влаштувала розкішну вечірку в Італії.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Історія 36-річної Кетрін Джонс із Ліверпуля стала вірусною в TikTok. Пара планувала весілля після майже семи років стосунків. Саме свято мало відбутися в маєтку XVIII століття в Тоскані. Проте за тиждень до події наречений раптово розірвав стосунки та поїхав працювати на південь, коли запрошені гості вже купували квитки на літак.

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«Він сказав мені за тиждень, а потім зник, щоб працювати на півдні. Нам з мамою довелося самим розбиратися», — розповіла Кетрін.

Незважаючи на це, жінка вирішила не втрачати місяці підготовки та витрачені кошти.

«Шоу має продовжуватися», — заявила вона й організувала вечірку на честь себе.

Замість весільної сукні, яку вона навіть не забрала з магазину, Кетрін одягла вбрання, призначене для вечірнього святкування.

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«Коли я його одягла, я просто подумала: „Так типово для мого життя. Але я так рада, що не виходжу заміж за такого невдаху і що знову можу відчувати метеликів у морді“, — згадувала вона.

Вечірка Кетрін Джонс / © скриншот

Свято пройшло за попереднім планом: гості насолоджувалися вечерями при свічках, купанням у басейні та розвагами, сестри нареченої виголосили промови, а вранці Кетрін зробили професійний макіяж. За словами героїні, витрати на вечірку пізніше покриє її колишній наречений після продажу їхнього спільного будинку. Замість весільних подарунків друзі зібрали кошти на медовий місяць, завдяки чому Кетрін вирушила у поїздку на Капрі та до Салерно разом із матір’ю.

Попри веселу атмосферу, жінка зізналася, що за лаштунками плакала, а найважчим виявився момент, коли роз’їхалися гості. Водночас відео з її «весілля» стали популярними в TikTok. Зокрема, ролик із назвою «POV: Ви уникли розлучення» переглянули понад 7,5 мільйона разів. Користувачі Мережі масово підтримали британку, назвавши її вчинком приклад того, як із гідністю вийти з важкої ситуації.

Нагадаємо, у США жінка на секондгенді купила светр, на якому було написано ім’я його попередньої власниці.Через рік після того, як вона придбала та почала носити цей светр, Файст, піддавшись раптовому пориву, нарешті вирішила пошукати ім’я тієї жінки, щоб дізнатися трохи більше про попередню власницю бежевого кардигану.

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