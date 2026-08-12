Чи дійсно Україна відмовляється забрати деяких полонених: Лубінець відповів на звинувачення Москви

Обмін полоненими. Фото ілюстративне / © Володимир Зеленський

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував звинувачення РФ про нібито відмову України забирати своїх військовополонених.

Про це він сказав під час пресконференції в «Укрінформі».

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За словами омбудсмена, російська сторона знову розпочала медійну кампанію з дискредитації України. Представниця РФ опублікувала списки українських військовополонених, яких нібито Україна відмовляється забирати.

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«Я публічно спростовую тези РФ, заявляючи як людина, яка зокрема разом зі своїми колегами бере участь у перемовинах з російською стороною щодо повернення українських військовополонених, що ми ніколи не відмовлялись від будь-якого українського військовополоненого, цивільного заручника чи української дитини», — наголосив Лубінець.

Він запевнив, що українська сторона готова забирати абсолютно всіх, кого готова віддавати РФ. Україна після отримання таких списків одразу надсилає запит і готова приїхати та забрати своїх громадян. Натомість росіяни щоразу починають затягувати вирішення цього питання.

«Все це робиться задля того, щоб грати на почуттях родин військовополонених, зниклих безвісти, бо для цієї категорії наших громадян полон — це щоденна страшна реальність без відповіді на найважливіше питання: де моя близька людина, що з нею зараз відбувається, чому її не повертають», — пояснив Лубінець.

Нагадаємо, що останній обмін полоненими відбувся 26 червня. Тоді з російського полону до України повернулися 160 українських військових.

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