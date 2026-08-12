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Про це пише Телеграф.

За місяць до візиту президент Азербайджану закликав українців ніколи не погоджуватись на окупацію. «Ми завжди підтримували, підтримуємо та підтримуватимемо територіальну цілісність України, її суверенітет, непорушність її кордонів», — додав Алієв.

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Одночасно з поглибленням співпраці Баку і Києва, особливо примітний вихід короткої версії книги Kuzari, що готується в Україні, «Зникла цивілізація — непомічена катастрофа». Це документальне дослідження забутої катастрофи Південного Кавказу, основу якої складає багаторічна імперська політика Москви. У книзі йдеться про відносно нещодавнє «зникнення» тюркської цивілізації в цьому регіоні. Під «зникненням» тут мається на увазі не метафора. За цим словом стоять кілька хвиль насильницького витіснення тюркського населення із території сучасної Вірменії. Сотні тисяч людей були змушені залишити свої будинки. Ще близько 150 тисяч у радянський період зазнали організованого переселення та депортації. Окремою, найкривавішою сторінкою є масові вбивства мусульманського населення, кількість жертв яких оцінюється у понад 250 тисяч осіб.

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Спочатку в продаж надійде скорочена версія дослідження — компактніша і зручніша для першого знайомства з книгою. Тим, хто хоче ознайомитися з повною версією дослідження вже зараз, є електронна версія на офіційному сайті книги: perishedcivilization.com.

Ключове місце у дослідженні займає роль Москви у цій катастрофі. Саме після встановлення російського контролю над регіоном розпочалася цілеспрямована зміна етнічної карти регіону.

Мирні домовленості 2025 року дозволяють інакше подивитися на історію конфронтації, яку описує Kuzari. У дослідженні загострення конфронтації пов’язується з політикою Російської імперії та Радянського Союзу. Мирні домовленості 2025 року, своєю чергою, поклали край багаторічному протистоянню між Азербайджаном і Вірменією. Азербайджан при цьому послідовно заявляє про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Дослідження Kuzari окремо повертає до історії того, як формувалося й поглиблювалося протистояння на Південному Кавказі.

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