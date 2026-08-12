Стипендія зросте 1 вересня: Зеленський сказав, скільки отримуватимуть студенти

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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В Україні від 1 вересня 2026 року підвищать студентські стипендії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, якого цитує телеканал «Ми — Україна».

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За його словами, мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена — понад 5 тисяч, а для студентів окремих спеціальностей виплати перевищуватимуть 7 тисяч гривень.

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«Перше, що можна вже сказати, стосується стипендій. З 1 вересня будуть збільшені стипендії», — сказав Зеленський. Він додав, що «мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена понад 5 тисяч, особливі спеціальності більше 7 тисяч гривень».

Найбільше зросте президентська стипендія — її розмір становитиме 20 тисяч гривень на місяць. Раніше вона становила 10 тисяч гривень.

За словами президента, підвищення стипендій є лише першими рішеннями у межах ширшої політики підтримки молоді. «Зараз готуємо більш стратегічні зміни у сфері підтримки молоді», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, студенти можуть змінити місце реєстрації в гуртожитку онлайн через «Дію» без відвідування ЦНАПу. Відтепер для оформлення послуги достатньо подати заяву на порталі, дочекатися її погодження закладом освіти, оплатити послугу та отримати рішення про реєстрацію.

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