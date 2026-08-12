ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
371
Час на прочитання
1 хв

Стипендія зросте 1 вересня: Зеленський сказав, скільки отримуватимуть студенти

Найбільше зросте президентська стипендія — її розмір становитиме 20 тисяч гривень на місяць.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

В Україні від 1 вересня 2026 року підвищать студентські стипендії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, якого цитує телеканал «Ми — Україна».

За його словами, мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена — понад 5 тисяч, а для студентів окремих спеціальностей виплати перевищуватимуть 7 тисяч гривень.

«Перше, що можна вже сказати, стосується стипендій. З 1 вересня будуть збільшені стипендії», — сказав Зеленський. Він додав, що «мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена понад 5 тисяч, особливі спеціальності більше 7 тисяч гривень».

Найбільше зросте президентська стипендія — її розмір становитиме 20 тисяч гривень на місяць. Раніше вона становила 10 тисяч гривень.

За словами президента, підвищення стипендій є лише першими рішеннями у межах ширшої політики підтримки молоді. «Зараз готуємо більш стратегічні зміни у сфері підтримки молоді», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, студенти можуть змінити місце реєстрації в гуртожитку онлайн через «Дію» без відвідування ЦНАПу. Відтепер для оформлення послуги достатньо подати заяву на порталі, дочекатися її погодження закладом освіти, оплатити послугу та отримати рішення про реєстрацію.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie