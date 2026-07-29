ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
2 хв

Стипендії в Україні злетять удвічі: хто отримає 20 тисяч грн та які умови

З 2026 року в Україні зміняться розміри студентських стипендій. Бонусну виплату у 20 тисяч гривень передбачили для абітурієнтів із високими балами НМТ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Хто може отримати стипендію 20 тисяч гривень

Хто може отримати стипендію 20 тисяч гривень

В Україні з 1 вересня 2026 року суттєво зростуть державні стипендії для студентів. А виплати від президента України підскочать у два рази — до 20 тисяч гривень. Як отримати стипендію президента України і хто має на неї право — розповімо далі.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Стипендія 20 тисяч гривень для студентів: хто може її отримати

Крім президентської стипендії, також зростуть і академічні — до 5,8 тисячі гривень. Мінімальна стипендія для українських студентів становитиме 4 тисячі гривень. Суттєве підвищення чекає і на учнів коледжів — їхні стипендії також збільшаться вдвічі.

Загалом у державному бюджеті на цю програму вже заклали 1,2 мільярда гривень.

У підкомітеті з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту роз’яснили, що преміальні 20 тисяч гривень виплачуватимуть першокурсникам, які склали кожен предмет НМТ щонайменше на 185 балів.

За попередніми розрахунками, під цю категорію вже підпадають близько 1% цьогорічних абітурієнтів — це орієнтовно 3 тисячі вступників.

Окремі пільги передбачили для молоді з прифронтових та тимчасово окупованих територій. Такі вступники зможуть вступати до закладів вищої освіти без складання НМТ. З ними проводитимуть співбесіди. Спеціальні освітні центри при університетах працюватимуть для них із 1 липня до 30 серпня.

Окрім того, за підтримки ООН та ЮНІСЕФ абітурієнти з ТОТ та прифронтових громад мають можливість здобути гранти на навчання та одноразову грошову допомогу — 50 тисяч гривень.

Державна програма грантів також продовжує працювати. Розраховувати на знижку на навчання чи повну оплату зможуть такі дві категорії майбутніх студентів:

  • від 17 тисяч гривень на рік — за результати від 150 балів (для окремих спеціальностей — від 140 балів);

  • від 25 тисяч гривень на рік — за результати від 170 балів.

В Україні запровадять стипендії для військових

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України заснував 30 нових академічних стипендій на честь полеглих захисників та захисниць України. Ці виплати замінять застарілі радянські стипендії, зокрема 28 — імені героїв Великої Вітчизняної війни та 2 — імені П. С. Нахімова, які скасували на виконання закону про декомунізацію.

Нові виплати призначатимуться курсантам, слухачам та ад’юнктам військових вищих навчальних закладів у системі Міноборони як додаток до основного грошового забезпечення. Розмір стипендії становитиме 4 000 гривень на місяць для курсантів бакалаврату й магістратури та 10 000 гривень — для слухачів і ад’юнктів.

Це рішення має заохотити здобувачів освіти до успіхів у навчанні. Стипендії призначатимуть за результатами навчального року, а порядок відбору кандидатів визначатиме Міністерство оборони України.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
186
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie