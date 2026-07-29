Стипендії в Україні злетять удвічі: хто отримає 20 тисяч грн та які умови

Хто може отримати стипендію 20 тисяч гривень

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В Україні з 1 вересня 2026 року суттєво зростуть державні стипендії для студентів. А виплати від президента України підскочать у два рази — до 20 тисяч гривень. Як отримати стипендію президента України і хто має на неї право — розповімо далі.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Стипендія 20 тисяч гривень для студентів: хто може її отримати

Крім президентської стипендії, також зростуть і академічні — до 5,8 тисячі гривень. Мінімальна стипендія для українських студентів становитиме 4 тисячі гривень. Суттєве підвищення чекає і на учнів коледжів — їхні стипендії також збільшаться вдвічі.

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Загалом у державному бюджеті на цю програму вже заклали 1,2 мільярда гривень.

У підкомітеті з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту роз’яснили, що преміальні 20 тисяч гривень виплачуватимуть першокурсникам, які склали кожен предмет НМТ щонайменше на 185 балів.

За попередніми розрахунками, під цю категорію вже підпадають близько 1% цьогорічних абітурієнтів — це орієнтовно 3 тисячі вступників.

Окремі пільги передбачили для молоді з прифронтових та тимчасово окупованих територій. Такі вступники зможуть вступати до закладів вищої освіти без складання НМТ. З ними проводитимуть співбесіди. Спеціальні освітні центри при університетах працюватимуть для них із 1 липня до 30 серпня.

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Окрім того, за підтримки ООН та ЮНІСЕФ абітурієнти з ТОТ та прифронтових громад мають можливість здобути гранти на навчання та одноразову грошову допомогу — 50 тисяч гривень.

Державна програма грантів також продовжує працювати. Розраховувати на знижку на навчання чи повну оплату зможуть такі дві категорії майбутніх студентів:

від 17 тисяч гривень на рік — за результати від 150 балів (для окремих спеціальностей — від 140 балів);

від 25 тисяч гривень на рік — за результати від 170 балів.

В Україні запровадять стипендії для військових

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України заснував 30 нових академічних стипендій на честь полеглих захисників та захисниць України. Ці виплати замінять застарілі радянські стипендії, зокрема 28 — імені героїв Великої Вітчизняної війни та 2 — імені П. С. Нахімова, які скасували на виконання закону про декомунізацію.

Нові виплати призначатимуться курсантам, слухачам та ад’юнктам військових вищих навчальних закладів у системі Міноборони як додаток до основного грошового забезпечення. Розмір стипендії становитиме 4 000 гривень на місяць для курсантів бакалаврату й магістратури та 10 000 гривень — для слухачів і ад’юнктів.

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Це рішення має заохотити здобувачів освіти до успіхів у навчанні. Стипендії призначатимуть за результатами навчального року, а порядок відбору кандидатів визначатиме Міністерство оборони України.

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