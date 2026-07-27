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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
363
Час на прочитання
1 хв

Замість класичного нюду — аквамариновий відтінок: оригінальні варіанти манікюру (фото)

Аквамариновий лак для нігтів: суперсвіжий літній манікюр, натхнений морською водою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Аквамаринові нігті.

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамариновий манікюр став одним із головних літніх nails-трендів. Натхнений відтінками морської води, він нагадує про відпустку, сонячні дні та додає образу легкості й святкового настрою.

Чому аквамаринові нігті популярні у цьому сезоні, повідомили експерти Vogue Italia.

Як і дорогоцінний камінь, від якого отримав свою назву, аквамариновий манікюр поєднує ніжні сині та зелені переливи. Такий колір має яскравий й помітний вигляд, але водночас залишається елегантним завдяки пастельній основі. Nails-експерти наголошують, що це ідеальний варіант для тих, хто хоче додати нігтям свіжості та літнього сяйва без надто сміливих експериментів.

Морська естетика аквамаринового манікюру вимагає відмовитися від матових і щільних покриттів на користь сяйва. Глянцевий фініш нагадує сонячні промені, які відбиваються на поверхні прозорої води, додаючи нігтям ефект свіжості та легкого мерехтіння.

Саме тому ідеальним завершенням аквамаринового манікюру стане блискуче топове покриття — воно підкреслить глибину кольору, зробить відтінок більш виразним і створить ефект «вологих» нігтів, наче після морської хвилі.

ФОТО

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Аквамаринові нігті. / © Instagram

Нагадаємо, ми писали, що модниці масово обирають небесно-блакитний манікюр. Цей ніжний відтінок швидко став одним із найпопулярніших у нейл-дизайні, адже поєднує свіжість, елегантність та універсальність.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
363
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