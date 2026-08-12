Збірна Нідерландів отримала нового головного тренера

Хаві / © Associated Press

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Колишній гравець та головний тренер "Барселони" Хаві очолив збірну Нідерландів.

Про призначення 46‑річного іспанського фахівця головним тренером "Ораньє" повідомили на офіційних ресурсах збірної.

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Контракт Хаві з "Помаранчевими" розрахований до 2030 року — до завершення наступного чемпіонату світу.

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Іспанець змінив на посаді Роналда Кумана, під керівництвом якого збірна Нідерландів дійшла до 1/16 фіналу ЧС‑2026, де поступилася Марокко у серії пенальті (1:1, 2:3).

Хаві відновив тренерську кар'єру після дворічної паузи. Влітку 2024‑го він залишив "Барселону", яку очолював від сезону 2021/22. Разом з каталонцями він вигравав Ла Лігу та Суперкубок Іспанії.

Раніше повідомлялося, що ще одна збірна звільнила тренера після ЧС-2026.

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