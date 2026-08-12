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Збірна Нідерландів отримала нового головного тренера
"Помаранчевих" очолив Хаві.
Колишній гравець та головний тренер "Барселони" Хаві очолив збірну Нідерландів.
Про призначення 46‑річного іспанського фахівця головним тренером "Ораньє" повідомили на офіційних ресурсах збірної.
Контракт Хаві з "Помаранчевими" розрахований до 2030 року — до завершення наступного чемпіонату світу.
Іспанець змінив на посаді Роналда Кумана, під керівництвом якого збірна Нідерландів дійшла до 1/16 фіналу ЧС‑2026, де поступилася Марокко у серії пенальті (1:1, 2:3).
Хаві відновив тренерську кар'єру після дворічної паузи. Влітку 2024‑го він залишив "Барселону", яку очолював від сезону 2021/22. Разом з каталонцями він вигравав Ла Лігу та Суперкубок Іспанії.
Раніше повідомлялося, що ще одна збірна звільнила тренера після ЧС-2026.