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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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1429
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1 хв

Кубок України з футболу: результати матчів кваліфікаційного раунду

Переможці поєдинків вийшли до 1/32 фіналу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кубок України з футболу

Кубок України з футболу / © ФК Динамо Київ

Від 8 до 12 серпня відбулися матчі кваліфікаційного раунду Кубка України з футболу сезону-2026/27.

Переможці одноматчевих протистоянь вийшли до 1/32 фіналу.

Згідно з регламентом турніру, в разі нічиєї в основний час одразу пробивалася серія пенальті — без додаткових таймів.

Кубок України: результати кваліфікаційного раунду

Субота, 8 серпня

16:00 "Новий Розділ" — "Миколаїв" (Львівська обл.) — 0:0, серія пенальті 4:2

Неділя, 9 серпня

12:00 "Дружба-Козаки" Ніжин — "VIVAD" Романів — 2:2, серія пенальті 4:3

14:00 "Колос" (Полонне) — "Новожуків" — 3:1

14:00 "Ukrainian Team" Дніпро — "Решетилівка" — 0:5

15:00 "IRON" Запоріжжя — "Базис" Кочубіївка — 0:1

16:00 Покуття" Коломия — "Довбуш" Чернівці — 2:1

Вівторок, 11 серпня

14:00 "Інгул" Первозванівка — "Пальміра" Одеса — 1:3

14:00 "Чайка" Вишгород — "Калинівка" — 1:5

Середа, 12 серпня

16:00 "Агрон" Великі Гаї — "Луцьксантехмонтаж №536" — 3:3, серія пенальті 6:7

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).

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