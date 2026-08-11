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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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ПСЖ оприлюднив заявку на матч за Суперкубок УЄФА: чи потрапив до неї Забарний

23-річний українець матиме шанс уперше в кар'єрі завоювати Суперкубок Європи.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ілля Забарний

Ілля Забарний / © Associated Press

Український центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний потрапив до заявки парижан на матч за Суперкубок УЄФА-2026 проти "Астон Вілли".

Список футболістів, доступних для участі у прийдешньому поєдинку за трофей, опублікувала пресслужба паризького клубу в соцмережі X.

Тож 23-річний українець матиме шанс уперше в кар'єрі завоювати Суперкубок Європи.

Торік ПСЖ уже ставав володарем цього трофею, в серії пенальті здолавши англійський "Тоттенгем", але Забарний, який за кілька днів до матчу перейшов до парижан з англійського "Борнмута", залишився поза заявкою на поєдинок.

Заявка ПСЖ на матч проти "Астон Вілли"

Воротарі: Матвій Сафонов, Люка Шевальє, Алессандро Лонгоні.

Захисники: Ашраф Хакімі, Лукас Бералдо, Маркіньйос, Ілля Забарний, Люка Дінь, Люка Ернандес, Нуну Мендеш, Ібраїма Мбає, Вілліан Пачо.

Півзахисники: Хвіча Кварацхелія, Фабіан Руїс, Магнес Акліуш, Вітінья, Дро Фернандес, Сенні Маюлу, Воррен Заїр-Емері, Кантен Нджанту, Жоау Невеш.

Форварди: Усман Дембеле, Дезіре Дуе, Бредлі Барколя.

Матч за Суперкубок УЄФА відбудеться у середу, 12 серпня, на стадіоні "Ред Булл Арена" в австрійському Зальцбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ — "Астон Вілла".

Нагадаємо, ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року паризький гранд удруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок, у фіналі в серії пенальті здолавши лондонський "Арсенал".

"Астон Вілла" є чинним переможцем Ліги Європи. У фіналі другого за престижністю єврокубка бірмінгемський клуб розгромив німецький "Фрайбург".

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