Чотири образи, сльози й зірковий тамада: Наталка Денисенко показала перші фото триденного весілля

Весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко відгуляла яскраве весілля з манекенником Юрієм Ярошенком і показала перші фото.

Весільна церемонія відбулася ще декілька днів тому, 8 серпня. Святкування тривало три дні. Спочатку молодята тримали інтригу й хотіли розділити щасливу мить наодинці з найближчими. Та вже після вечірки Наталка та Юрій поділилися атмосферними фото в Instagram.

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Весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка / © instagram.com/natalka_denisenko

Весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка / © instagram.com/natalka_denisenko

На кадрах важко не помітити, як Наталка просто сяє в обіймах новоспеченого чоловіка. А Юрій тим часом не стримував сліз від щастя. Подружжя у дописі поділилося першими враженнями й зізналося, що все було організовано «неймовріно».

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Весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка / © instagram.com/natalka_denisenko

Весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка / © instagram.com/natalka_denisenko

Для церемонії акторка обрала аж чотири різних образи. Одна з суконь була більш класичною — пишною, довгою та з веляном. Решта ж вбрань мала інші форми й оригінальні доповнення у вигляді пір’я, мережива чи бахроми.

Весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка / © instagram.com/natalka_denisenko

Весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка / © instagram.com/natalka_denisenko

Весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка / © instagram.com/natalka_denisenko

Запрошених гостей було доволі небагато, серед зірок — режисер Олексій Комаровський і акторка Вікторія Маремуха. Всі вони зібралися просто неба на казково прикрашеній локації — ресторані у Києві. Одруження сталося у символічну для подружжя дату.

«Сімʼя Ярошенко 8.8.8. Святкування весілля розтягнулося на три дні, але цей день святкування — це було щось неймовірне. Дякуємо всім, хто розділив з нами це свято!» — написало новоспечене подружжя.

Весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка / © instagram.com/natalka_denisenko

Весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка / © instagram.com/natalka_denisenko

У програмі були танці, застілля, димові феєрверки й катання на приватній яхті. Ввечері на всіх чекав традиційний декількаярусний торт. Тамадою був радіоведучий Андрій Чорновол, а за музику відповідав запрошений кавер-гурт і ді-джей.

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Весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка / © instagram.com/natalka_denisenko

Весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка / © instagram.com/natalka_denisenko

Зазначимо, Наталка Денисенко і Юрій Ярошенко заручилися на початку літа. Відтоді наречені активно почали готуватися до весілля через напружений осінній робочий графік акторки. Для обох це стало другим офіційним шлюбом. Від попередніх партнерів кожен має дітей.

До слова, Денисенко також зізнавалася, що змінила прізвище й показалася у новому статусі.

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