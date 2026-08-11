Загорівся під час бойового завдання: з’явилися нові деталі падіння МіГ-29 на Одещині (фото)

Падіння МіГ-29 на Одещині / © Державне бюро розслідувань

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Увечері 10 серпня у Березівському районі Одеської області зазнав аварії МіГ-29. Наразі фахівці шукають «чорні скриньки». Літак виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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«Під час активної частини операції сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, але встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує», — йдеться у повідомленні.

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Після авіатрощі слідчі ДБР оглянули місце події, вилучили та зафіксували уламки літака, збирають необхідні матеріали, опитують свідків і військовослужбовців.

Наразі тривають пошуки бортового реєстратора — так званої «чорної скриньки». Її дані можуть допомогти встановити, що відбувалося з літаком в останні хвилини польоту. Після розшифрування та аналізу записів слідчі зможуть сформувати попередні аварії. ДБР перевірятиме, чи були дотримані правила підготовки до польоту, його виконання та експлуатації винищувача.

Відкрито кримінальне провадження про порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу. Досудове розслідування триває.

Падіння МіГ-29 на Одещині. / © Державне бюро розслідувань

Падіння МіГ-29 на Одещині. / © Державне бюро розслідувань

Падіння МіГ-29 на Одещині. / © Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, напередодні увечері Повітряні сили повідомили, що на Одещині загорівся і впав МіГ-29. Інцидент стався, коли військові відбивали атаку на область. Попередньо, ід час пуску авіаційної ракети сталася нештатна ситуація. Унаслідок цього літак загорівся, і пілот втратив керування, хоча й намагався врятувати машину.

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